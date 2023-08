Luca Ruffino: morto suicida il presidente di Visibilia Editore, l’ex società di Daniela Santanchè

Firenze, 6 agosto 2023 – Luca Giuseppe Reale Ruffino, presidente di Visibilia Editore, ex società di Daniela Santanchè, si è suicidato sparandosi nella notte tra sabato e domenica. Il corpo è stato trovato dal figlio in ufficio a Milano. Giovedì scorso Ruffino avrebbe anche partecipato per l'ultima volta a una riunione del Cda di Visibilia Editore.

L'arma con cui il presidente di Visibilia Editore, Luca Giuseppe Reale Ruffino, si è tolto la vita è una pistola regolarmente detenuta dal manager. Ruffino avrebbe anche lasciato un biglietto con alcune comunicazioni.

Ruffino era un manager d'esperienza, con un passato, tra le altre cose, nel Cda di FerrovieNord, Fiera Milano e Milano Serravalle Engeenering. Ma soprattutto una grande capacità nella gestione dei condomini. Tanto che aveva fondato Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano, diventando in Italia il primo amministratore di condominio ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in borsa.

Ad ottobre del 2022 era subentrato in Visibilia Editore, rilevando le quote della senatrice di Fratelli d’Italia e ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Ruffino aveva appena compiuto 60 anni lo scorso 24 luglio. Sull'accaduto indagano la polizia e la procura di Milano, che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Un passaggio necessario anche per compiere eventuali accertamenti come l’autopsia.

Ruffino non era mai stato indagato e non sarebbe mai stato sentito dai pm nell'ambito dell'inchiesta in corso su Visibilia.

La società esprime “cordoglio” per la morte del presidente e amministratore delegato.