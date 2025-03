Arezzo, 1 marzo 2025 – Luca Agnelli cittadino onorario di Castiglion Fiorentino

Approvato all’unanimità ieri pomeriggio in consiglio comunale.

Nonostante la popolarità, non si è mai dimenticato della sua Città con la quale ha un saldo e proficuo legame. E ieri pomeriggio, il Consiglio Comunale con voto unanime ha approvato la proposta del gruppo di maggioranza “Libera Castiglioni” presentata dalla Capogruppo Beatrice Berti per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Luca Agnelli, deejay e produttore in continua evoluzione, proiettato sempre verso nuovi obiettivi e nuove sfide, sperimentando nuovi percorsi e linguaggi musicali.

Eclettico, creativo, curioso e coinvolgente, sono i termini che più si addicono per definire il suo stile unico. Luca in ogni sua produzione o djset trasmette tutta la sua passione, le sue emozioni e i suoi sogni. Il suo suono è prettamente techno ma con richiami alle sue origini house. Luca è il fondatore della Etruria Beat, etichetta discografica che ha pubblicato molti artisti internazionali come Andre Kronert, TWR72 e altri.

E dopo il suo “girovagare” portando la sua musica in ogni angolo del mondo, Luca ritorna a Castiglion Fiorentino, luogo della sua infanzia, e dove ancora oggi vive la sua famiglia. E proprio a Castiglion Fiorentino ha contribuito con la sua musica ad eventi a scopo benefico.

Nel 1990 fa il suo primo dj-set durante il Maggio Castiglionese al Foro Boario per una serata di beneficenza dell'Avis. Nel 2003 inizia con degli eventi annuali nel Piazzale del Cassero in collaborazione con il Comune e la Proloco dal nome “Luca Agnelli sotto le stelle” fino ad arrivare al 2019 quando si esibisce in un dj-set in cima alla torre del Cassero. È stato un ulteriore omaggio alla sua terra a livello internazionale se si pensa che la performance di Luca Agnelli è stata trasmessa sulla piattaforma online di riferimento, pagina fb di Be-AT TV, per i giovani e addetti ai lavori per la musica elettronica, che vanta oltre 1 milione di followers, oltre che sulla pagina dello stesso Luca Agnelli che vanta oltre 200 mila followers.

Luca Agnelli nasce ad Arezzo il 20 dicembre del 1976 e vive a Castiglion Fiorentino fino all’età di 34 anni. E’ proprio qui che negli anni della gioventù scopre la sua passione per la musica, quella della consolle, dei dj-set. Inizia la sua esperienza come dj nelle discoteche dell’aretino ed è partendo da lì che negli anni si affermerà sempre di più.

Residente fino al 2010 nel Comune di Castiglion Fiorentino la sua carriera è in continua crescita, al momento Luca è riconosciuto come uno dei dj e produttori italiani più rinomati al mondo con i suoi set energici e potenti, in continua evoluzione musicale. E’ un dj eclettico, creativo, curioso, coinvolgente, trasmette passione ed adrenalina, fa sognare ed emozionare quando sale alla consolle. Il suo Suono è Hard Techno ma si percepiscono le sue radici House e Techno, contaminate da Hardcore, Hardstyle, Industrial e Neo Rave. Il 4 dicembre del 2024 la testata giornalistica de Il Messaggero citava “Le sonorità hard techno del dj Luca Agnelli stanno conquistando il mondo. Il suo modo di comunicare la musica è originale e di tendenza, unica nel suo genere…”

Nel 2010 fonda Etruria beat records, label internazionale sempre alla ricerca di nuovi talenti facendoli crescere e dando loro una casa dove possano esprimersi. Etruria beat records ha prodotto artisti come Nico Moreno, Alignment, Amelie Lens, Oguz, Fantasm, Azyr, Alt8, Lessss, Carv, Diøn, Vieze Asbak, Ben Sims, Slam, Truncate, Radio Slave e molti altri. Ha prodotto musica per diverse rispettate etichette discografiche come Reckless, Artcore, NineTimesNine, Blackworks, Innergate, No Mercy, Soma, Planet Rhythm, Filth On Acid, Drumcode, Dirty Bird, MBF oltre che naturalmente per Etruria beat. Nella sua carriera si contano importanti remix come Moby “Porcelain” e “Brujeria” dei due tra i più importanti rapper italiani Salmo & Noyz Narcos. Ha collaborato con le più importanti radio italiane quali Radio Deejay, M2o e Radio Italia Network.

La carriera di Luca Agnelli si distingue anche per aver suonato nei club e ai festival più importanti al mondo come Verknipt (Amsterdam), Spazio 900 (Roma), Blackworks (Madrid), Teletech (Manchester), Cocoricò (Riccione), Techno Brooklyn (New York), Complex (Maastricht), Phase 2 (Catania), Rex Club (Paris), Decibel (Firenze), Kompass Klub (Ghent), Boiler XXL (Melbourne), Bootshaus (Koln), Cromie (Taranto), Dirty Epic (Los Angeles), Arzenál (Budapest), El Row (Barcelona), Ressonancia (Sao Paulo), Under Club (Buenos Aires), Studio 338 (London), Bolgia (Bergamo), Gotec (Karlsruhe).

Inoltre Luca Agnelli collabora regolarmente con alcune scuole di musica come SAE institute Milano, SEEDJ e MAT Academy.