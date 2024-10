Arezzo, 12 ottobre 2024 – L’onorevole Tiziana Nisini in visita alla Casa di Riposo “Fossombroni”. Lo storico istituto aretino ha aperto le proprie porte alla vicepresidente della commissione parlamentare Lavoro Pubblico e Privato che, su invito del consigliere con delega al sociale Antonio Rauti, ha vissuto un’occasione per conoscere l’organizzazione dei servizi, per approfondire le criticità di una Rsa e per dialogare con gli ospiti. «Ringrazio per la calorosa accoglienza - ha commentato l’onorevole Nisini, - che mi ha permesso di scoprire un modello d’eccellenza in termini di assistenza socio-sanitaria quale la Casa Pia dove al primo posto si colloca sempre il benessere degli ospiti: sono rimasta positivamente colpita dal bel rapporto tra la dirigenza e i residenti. La visita ha permesso di cogliere anche alcune criticità e problematiche del sistema delle Rsa che sarà mia cura evidenziare nelle adeguate sedi».

La visita, accompagnata dalla presidente Debora Testi e dallo stesso consigliere Rauti insieme al direttore Stefano Rossi, è stata aperta dalla presentazione dei tesori artistici e architettonici della chiesa di San Benedetto, parte integrante della casa di riposo, ed è proseguita poi tra i vari moduli dove viene offerta un’assistenza adeguata agli specifici bisogni degli ottanta ospiti autosufficienti e non autosufficienti attualmente in struttura. Un focus è stato riservato anche alla presentazione della Stanza Multisensoriale dove musiche, colori, luci, ambienti, sapori e manipolazioni permettono di far vivere particolari esperienze sensoriali ai pazienti psichiatrici per portare benefici psicofisici e comportamentali. «Siamo felici di aver ospitato una delle massime figure istituzionali del nostro territorio - ha aggiunto la presidente Testi, - che ha potuto toccare con mano la vita nella nostra casa di riposo e l’importanza di questi luoghi per la salute non solo fisica ma anche emotiva di persone che attraversano una fase delicata della loro vita».

Questo incontro ha permesso anche di condividere le difficoltà vissute dalle case di riposo nel loro operato quotidiano, andando a illustrare gli ambiti di intervento per un’offerta realmente rispondente ai bisogni degli ospiti e al miglioramento della loro qualità di vita. Un focus particolare è stato orientato verso l’urgenza di incrementare i posti letto nelle Rsa per rispondere alle esigenze delle famiglie e all’aumento del numero di richieste per persone autosufficienti e non autosufficienti, con un’attenzione rivolta anche verso l’assistenza ai malati di Alzheimer per cui i servizi sono attualmente insufficienti e inadeguati. «L’onorevole Nisini - ha ribadito il consigliere Rauti, - ha confermato tutta la sua vicinanza e sensibilità verso il territorio, soprattutto in ambito sociale, rispondendo con entusiasmo al nostro invito. La visita ha permesso anche di ribadire l’urgenza di un nuovo approccio per garantire un’adeguata assistenza ai malati di Alzheimer per evitare che l’intera gestione ricada ventiquattro ore su ventiquattro sui soli familiari».