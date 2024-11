Arezzo, 8 novembre 2024 – Lo sport in oratorio: Una domenica mattina di sport per i più piccoli promossa dal CSI di Arezzo in compartecipazione con l’Unità Pastorale di San Giuliano alla Collegiata, San Marzo alla Nave, Santa Cristina e Santa Maria in Pieve di Chio. È “Lo sport in oratorio”, in programma domenica 10 novembre a partire dalle 9:00 in Piazza della Collegiata.

Protagonisti assoluti dell’evento saranno i bambini che, coadiuvati dagli educatori del CSI, avranno la possibilità di conoscere e provare varie attività e discipline sportive: dal calcio al dodgeball, dal tennis all’atletica e al multisport. Sarà creato inoltre, in una sala interna, un angolo di disegno e studio nel quale i bambini potranno ideare il nuovo slogan per l’oratorio e descrivere cosa rappresenta per loro lo sport e i suoi valori. Poi alle 11:30, alla Chiesa della Collegiata, Don Aimé celebrerà la Messa e alla fine tutti i bambini verranno premiati con una pergamena e vari gadget del CSI.

“Come Amministrazione comunale abbiamo accolto con molto piacere questa iniziativa che crea una sinergia forte e positiva tra lo sport e la parrocchia – dichiara l’Assessore con delega alle Frazioni, Circoli e Parrocchie Alessandro Concettoni – sarà una bella mattinata di aggregazione e di socialità all’insegna dello sport”

“Ringrazio Don Aimé, Padre Pascal e tutta l’Amministrazione comunale per aver dato il patrocinio ad un’iniziativa che dà la possibilità di ‘esportare’ i vari sport negli oratori”, dichiara il Presidente del CSI Arezzo Lorenzo Bernardini. “Così facendo – prosegue Bernardini - il CSI, che ha l’obiettivo di educare attraverso lo sport, fa rete con le parrocchie della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro”.

“Con ‘Lo sport in oratorio’ si apre l’anno catechistico e sarà un momento di festa con più di cento bambini in piazza. Perché il catechismo è vita e non solo dottrina”, dichiara Don Aimé, parroco della Collegiata.