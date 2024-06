Lions Club, la donazione di un defibrillatore alla Polizia Municipale

Arezzo, 12 giugno 2024 – È in programma una cerimonia che si svolgerà il 20 giugno 2024 alle ore 12,00 presso il Presidio della Polizia Municipale di Arezzo, in Piazza Guido Monaco 8/b, in occasione della donazione di un defibrillatore da parte del Lions Club Arezzo Host e del Lions Club Arezzo Mecenate a favore del Comune di Arezzo e della sua popolazione.

In occasione della cerimonia sarà inaugurata la prima postazione pubblica di defibrillazione del centro di Arezzo all’interno del Presidio della Polizia Municipale, che costituisce un esempio concreto di polizia di prossimità, dove sarà posizionato il DAE. Un modo concreto questo per essere tutti più vicini ai bisogni della cittadinanza aretina.

La postazione dotata di teca allarmata e predisposta per assicurare le migliori condizioni di temperatura, sarà dotata di un defibrillatore semi-automatico DAE che potrà essere dunque disponibile in caso di necessità. Si tratta di un punto davvero centrale di Arezzo, in piazza Guido Monaco a pochi passi dalle principali arterie del centro cittadino, in prossimità del capolinea degli autobus e lungo la via di attraversamento utilizzata dagli studenti per raggiungere le scuole, oltre che sull’asse principale della viabilità per cittadini, turisti e forestieri di passaggio da Arezzo, che ogni giorno incrociano di fronte al Presidio della Polizia Municipale di Piazza Guido Monaco.

All’evento inaugurale interverranno i vertici dell’Amministrazione Comunale a cominciare dal Sindaco Alessandro Ghinelli e dal Vice Sindaco Lucia Tanti, oltre al Comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini e al Vice Comandante Massimo Milloni, unitamente ai responsabili del 118 di Arezzo ed ai Presidenti dei Lions Club di Arezzo Franco Pagliucoli ed Alessia Biasella.

La colonnina DAE sarà anche censita nel database cartografico della Centrale Operativa 118 Arezzo.