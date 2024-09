L’insegna Città dell’Olio a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 21 settembre 2024 – Nei giorni scorsi alla presenza dell'Assessore Francesca Sebastiani, ai Consiglieri Sonia Ghezzi e Mario Paglicci Reattelli per l'Amministrazione Comunale, delle dott.sse Laura Agnolucci ed Eleonora

Sandrelli, rispettivamente presidenti dei Club Inner Wheel Arezzo e Rotary Valdichiana è stato consegnato un riconoscimento a Felice Bambini, per aver realizzato l'insegna della Città dell'Olio. L'opera in legno è stata interamente scolpita a mano da Felice che l'ha

realizzata con amore e pazienza grazie al contributo dei Service Clubs. L'insegna è stata dipinta con i colori della foglia e dell'oliva di questo periodo, per valorizzare l'importanza del prezioso albero di olivo, che dona alla Città di Castiglion Fiorentino un' eccellenza enogastronomica l'Olio extravergine di oliva. Il compito dell' Amministrazione e dei Service Clubs è di sostenere i prodotti locali e le maestranze, all'insegna di una sana collaborazione in amicizia, facendosi promotori di iniziative che possano far conoscere le eccellenze del nostro territorio nel mondo.