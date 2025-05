L’innovazione galvanica di Italfimet in vetrina a Material Preview

Arezzo, 26 maggio 2025 – L’innovazione galvanica targata Italfimet in vetrina a Material Preview, la principale fiera toscana del comparto tessile e conciario. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 maggio al Centro Rogers di Scandicci dove l’azienda sarà protagonista di una giornata dedicata all’incontro, al confronto e allo scambio di esperienze tra alcune delle principali realtà internazionali impegnate nella filiera produttiva di borse e accessori in pelle. Material Preview, infatti, ambisce a essere un laboratorio di sperimentazione e buone pratiche per promuovere l’innovazione nel settore, favorendo l’attivazione di sinergie tra imprese e professionisti con focus su sostenibilità, qualità dei materiali e tecnologie all’avanguardia.

In questo contesto, Italfimet presenterà le più recenti soluzioni di chimica, impiantistica ed elettronica applicate alla galvanica per rispondere alle diverse esigenze estetiche e funzionali collegate alla finitura dei metalli preziosi. Fondata nel 1992 e forte di cinquanta dipendenti, questa realtà è oggi l’unica in Italia a fornire la completezza del processo galvanico in virtù della presenza interna di laboratori chimici e reparti tecnico-ingegneristici che collaborano per sviluppare soluzioni su misura, integrate e capaci di rispondere ad evoluzioni e bisogni del settore. Una particolare attenzione, ad esempio, è rivolta all’ideazione di trattamenti chimici dermocompatibili per eliminare sostanze nocive quali nichel, cianuro o cromo, ma anche all’affermazione di parametri di economia circolare e sostenibilità per ridurre lo spreco, l’inquinamento e la dispersione degli stessi metalli. Material Preview, dunque, sarà un’occasione per condividere questi progressi e per stimolare un costruttivo dialogo tra le aziende del comparto per cogliere insieme le sfide del futuro, trasformandole in ulteriori opportunità di crescita e innovazione. «Material Preview - commenta Patrizio Capaccioli, titolare e fondatore di Italfimet insieme ad Amulio Liberatori, - è un importante appuntamento per incentivare innovazione, propositività e ricerca. Siamo tra i principali promotori a livello internazionale per lo sviluppo della “galvanica 4.0”, dunque questa fiera rappresenta per noi un contesto ideale in cui raccontare il nostro contributo al settore e confrontarci con altri attori della filiera. La nostra volontà è di procedere verso una trasformazione sostenibile e responsabile del comparto con una visione orientata al futuro tra qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente».