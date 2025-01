Liceo Colonna, boom di eccellenze al diploma di Baccalaureat

Arezzo, 12 luglio 2024 – Due licei linguistici nella città di Arezzo sono a opzione ESABAC. L’acronimo ESABAC nasce dall’unione di « Esame di Stato » italiano e « Baccalauréat » francese, e permette all’interno della sessione stessa della Maturità, tramite l’esecuzione di una prova scritta di Francese e Storia e un orale, di raggiungere la maturità francese di Baccalauréat. E’ l’indirizzo d’eccellenza di tutti i licei ed è un percorso molto complesso da seguire. Questo anno un quarto degli alunni (25%) della 5L EsaBac ha ottenuto il massimo della votazione di 20/20, eccellenze che superano di più del doppio quelle dell’altro liceo aretino. 11 alunni ( 55% ) hanno ottenuto un risultato uguale o superiore a 18/20. Inoltre gli 11 diplomati hanno raggiunto la mention très bien con l’alunna che ha ottenuto 17/20 e i quattro discenti con 16/20, portando i risultati ottimi all’80%. Questi risultati eccellenti sono frutto di una formazione scritta laboratoriale basata sull’acquisizione del metodo cartesiano di scrittura francese, che obbliga i ragazzi allo step intermedio di conseguimento del diploma DELF B2 all’Institut Français di Firenze. Preparare degli alunni all’EsaBac richiede non solo la conoscenza disciplinare della lingua francese, ma soprattutto una formazione metodologica. “Essendo un esame che prevede elementi di letteratura comparata- scrive il prof. Massimiliano Badiali, referente EsaBac del Colonna e docente di francese nella sezione L EsaBa- possedere anche la laurea in Lettere e l’abilitazione in Materie Letterarie e Latino mi ha aiutato a formare gli alunni a approfondire i collegamenti interdisciplinari”. Il Liceo Colonna ha ottenuto l’opzione EsaBac nell’a.s. 2016-2017 e la prima classe a diplomarsi è stata la 5M nell’a.s. 2018/2019 e ad oggi sono 117 gli alunni che hanno ottenuto il Baccalauréat al Colonna. Come si ottiene il Bac? Il punteggio globale dell'esame EsaBac risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove di francese scritto, francese orale e Histoire storia in francese. La lingua francese è sempre affidata a un Commissario esterno, mentre Histoire a un docente interno. Al Colonna la docente che insegna nel Liceo EsaBac è la prof.ssa Lo Sauro. La prova scritta di lingua e letteratura francese verte sul programma specifico del percorso ESABAC e prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra: a) Analisi di un testo, (commentaire dirigé) tratto dalla produzione letteraria in francese, dal 1850 ai giorni nostri b) Saggio breve, da redigere sulla base di un corpus costituito da testi letterari ed un documento iconografico relativi al tema proposto.La prova scritta di storia in francese verte sul programma specifico del percorso ESABAC, relativo all’ultimo anno di corso, e prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato: a) Composizione b) Studio e analisi di un insieme di documenti, scritti e/o iconografici. La prova orale di lingua e letteratura francese si svolge nell’ambito del colloquio. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.100% di promozione fino ad oggi al Colonna.

Ecco la lista degli alunni delle eccellenze al Diploma di Maturità Francese (Baccalauréat), a cui va il plauso di tutto il Liceo Colonna del Dirigente scolastico e dei docenti di Francese e Histoire prof. Badiali e prof.ssa Lo Sauro.