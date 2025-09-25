Arezzo, 25 settembre 2025 – Rinnovato il protocollo d'intesa tra Sem.ar srl e l'Istituto Margaritone di Arezzo: libri e tasse scolastiche gratuiti per gli studenti del corso Orafi

È stato ufficialmente rinnovato per altri tre anni il protocollo d'intesa tra la Sem.ar srl, azienda aretina attiva nel settore orafo, e l'Istituto Professionale Statale "Margaritone" di Arezzo, con un impegno concreto a sostegno della formazione e del futuro dei giovani.

L'accordo, attivo ormai dal 2021, prevede che Sem.ar srl si faccia carico, fino all'anno scolastico 2027-2028, del pagamento dei libri di testo e delle tasse scolastiche per tutti gli alunni delle classi 1ª, 2ª e 3ª del corso Orafi dell'Istituto. Un significativo che conferma la volontà dell'azienda di investire sul territorio e sulle nuove generazioni di professionisti del settore orafo, per fornire nuova linfa vitale a tutte le aziende del settore orafo.

La firma del rinnovo è avvenuta alla presenza dell'amministratore delegato di Sem.ar, Gabriele Veneri, e del dirigente scolastico dell'Istituto Margaritone, Renzo Izzi. Durante l'incontro, che si è svolto nei locali della scuola, sono stati consegnati simbolicamente i libri a tre studenti rappresentanti per ciascuna classe coinvolta.

«Sostenere i ragazzi significa investire nel futuro del nostro territorio – ha dichiarato Gabriele Veneri –. Con questo progetto vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie e valorizzare i giovani che scelgono un mestiere importante come quello dell'orafo, che fa parte della tradizione e dell'eccellenza di Arezzo».