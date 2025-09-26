La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
AlluvionatiAggressione 118Truffa posMamma e bimbo investitiElezioni regionaliPisa-Fiorentina
Acquista il giornale
CronacaComune di Arezzo: modifiche sosta e circolazione
26 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Comune di Arezzo: modifiche sosta e circolazione

Comune di Arezzo: modifiche sosta e circolazione

Antria, Quarata e via Ristoro, come cambia il traffico

lavori

lavori

Arezzo, 26 settembre 2025 –  Da lunedì 29 fino a martedì 30 settembre in orario 8:30 – 17:30 sono previsti il ​​divieto di sosta con rimozione, il restringimento della carreggiata e il divieto di utilizzo dell'adiacente marciapiede ad Antria in località Il Mulino all'altezza del civico 18 per 10 metri.

Fino a mercoledì 1 ottobre dalle 8:30 alle 17:30 il divieto di sosta con rimozione e il divieto di utilizzare il marciapiede sono in via Ristoro dal civico 30 al civico 32.

Fino a venerdì 3 ottobre dalle 8:30 alle 17:30 scattano il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Quarata dal chilometro 4+865 al chilometro km 4+935 della strada Setteponti e 24 ore su 24 il restringimento di carreggiata in via Fontanella tra i civici 46 e 50.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata