Firenze, 1 agosto 2021 - Disagi in Toscana in questo primo giorno di agosto a causa del libeccio. Il vento ha soffiato molto forte su tutta la costa. Bagni in mare praticamente off limits a causa del mare fortemente agitato. In Versilia l'acqua è arrivata fino alle prime file degli ombrelloni. Stessa cosa sulla costa grossetana.

A Viareggio il vento forte ha costretto il Comune a chiudere le pinete: c'è il rischio di caduta di alberi e rami. Un albero è invece caduto per il forte vento a Pisa e ha colpito una macchina in parte danneggiandola. Non si segnalano comunque feriti. L'allerta gialla per il vento, in vigore in questa domenica su tutta la costa, andrà avanti anche per la giornata di lunedì, come si legge sul sito internet della Regione.