Leonardo Rossi riconfermato presidente della delegazione Cesvot

leonardo rossi

Arezzo, 23 marzo 2023 – Rinnovata la squadra alla guida della delegazione Cesvot di Arezzo con la riconferma del presidente Leonardo Rossi che gestirà anche per i prossimi anni il team di operatori che offre servizi gratuiti di orientamento ad associazioni di volontariato, rappresentanti e operatori degli enti pubblici, cittadini.

Il nuovo direttivo, che si è insediato il 3 marzo per la prima volta, è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato aretino.

La nuova squadra è composta dal presidente Leonardo Rossi Acat Arezzo e dal vicepresidente vicario Francesco Veltroni Confraternita di Misericordia di Monte San Savino, dai vicepresidenti Alessandro Buti Associazione Sichem Crocevia dei Popoli e Ivana Cannoni Atracto-Associazione traumi Cranici; dai consiglieri Bruna Cantaluppi Associazione Donne Insieme, Nicola Nasca Associazione “Il Casolino”, Alessandra Capizzi Cittadini Legambiente-Circolo “Laura Conti”, Carlo Lobina Associazione Sbandieratori Arezzo, Ivo Calzolari Centro Sociale di Terontola, Riccardo Sestini Acli Sede Provinciale di Arezzo, Luigina Bidini Avo Associazione Volontari Ospedalieri di Arezzo, Ivo Borri Gruppo Fratres Montecivi, Federica Ettori Arci Comitato territoriale Arezzo, Luca Baldini Orchestra Multietnica di Arezzo, Marcella Bertollo Faustina Crescere-Associazione Culturale e di volontariato, Giampiero Lapini Riconoscersi Ets, Grazia Ricci Arci Servizio Civile Arezzo, Carlo Umberto Salvicchi Avis Zonale Aretina.

Il nuovo direttivo lavorerà per individuare le esigenze del territorio aretino contribuendo alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività del Cesvot, pronto a dare servizi gratuiti per promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato in Toscana.

“Ringrazio chi mi ha votato rinnovando la fiducia nei miei confronti e riconoscendo l'impegno che ho messo nello scorso mandato” afferma Leonardo Rossi. “Per i prossimi anni continueremo lungo la strada già avviata incrementando con nuove idee e progetti i servizi per il mondo del Terzo Settore aretino, un mondo variegato e vivace, che costituisce un valore aggiunto per il nostro territorio”.

Ad Arezzo l'assemblea elettiva si è svolta l' 11 febbraio alla Sala convegni Borsa Merci. L'invito a partecipare è stato rivolto a tutte le 1.113 realtà del terzo settore dell’area aretina: alle 318 organizzazioni di volontariato, alle 588 associazioni di promozione sociale, alle 81 imprese sociali, alle 115 onlus e agli ulteriori 11 enti iscritti al Registro nazionale del terzo settore.