Arezzo, 25 novembre 2024 – Il Salone d’Onore della Prefettura di Arezzo ospiterà, dalle ore 15:30 alle 17.30, venerdì 29 novembre, un importante convegno dal titolo “Le recenti modifiche legislative dei reati contro la pubblica amministrazione”. L’evento, promosso da Rotary Club Arezzo Est in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Arezzo, rappresenta un’opportunità di riflessione e confronto sulle rilevanti novità legislative in tema di reati contro la pubblica amministrazione, con un focus specifico su temi di grande attualità, come l’abolizione dell’abuso d’ufficio e le nuove ipotesi di corruzione.

PROGRAMMA

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del Prefetto di Arezzo, Dottor Clemente Di Nuzzo, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Rita Cavezzuti, e del Presidente del Rotary Club Arezzo Est, Dottor Giovanni Casi.

A seguire, i lavori saranno coordinati dagli avvocati Francesco Saverio Farina e Marco Manneschi, che guideranno gli interventi di due illustri relatori:

- Prof. Vito Mormando, Avvocato del Foro di Bari, docente all’Università di Bari e membro dell’Ufficio di Presidenza della Corte dei Conti. Il Prof. Mormando approfondirà i profili generali della recente riforma, soffermandosi sull’abolizione dell’abuso d’ufficio, sul fenomeno noto come “paura della firma” e sulle nuove ipotesi di corruzione.

- Luca Fanfani, Avvocato del Foro di Arezzo e autore di pubblicazioni specialistiche sui reati contro la pubblica amministrazione, esaminerà il nuovo istituto disciplinato dall’art. 314 bis del codice penale, noto come ‘peculato per distrazione’.