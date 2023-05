Le opportunità di formazione e di lavoro per i giovani nel distretto orafo aretino al centro di un convegno

Arezzo, 11 maggio 2023 – La scuola e la formazione hanno un ruolo fondamentale nel trasmettere alle persone le conoscenze, le qualifiche e le competenze necessarie per partecipare attivamente alla società e alla vita economica. Un tema molto dibattuto nel nostro paese che peraltro è agli ultimi posti nella classifica dei paesi OCSE per numero di laureati in rapporto alla popolazione e per spesa destinata all’istruzione.

Un limite che condiziona pesantemente, sia dal punto di vista della domanda come pure da quello dell’offerta, il mondo del lavoro.

La Consulta dei produttori orafi e argentieri di Arezzo, l ‘Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Camera di Commercio di Arezzo-Siena hanno voluto organizzare una iniziativa su queste tematiche, all’interno di OROAREZZO, la manifestazione fieristica dedicata al più importante settore manifatturiero della provincia.

L’obbiettivo è quello di presentare le opportunità formative e professionali presenti all’interno del distretto orafo aretino.

L’iniziativa è in programma martedì 16 maggio, con inizio alle ore 9.45 all’Auditorium “Guido Monaco”.

Dopo i saluti di Giordana Giordini, Presidente pro-tempore della Consulta dei produttori orafi e argentieri di Arezzo, di Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena e di Roberto Curtolo, dirigente MIUR presso l’ Ufficio Scolastico Regione Toscana, interverranno: Aldo Frigeri, Direttore Fondazione ITS TAB, Paolo Torriti, Direttore del Master in Storia, Design e Marketing del gioiello dell’ Università di Siena, Beppe Angiolini, Presidente onorario della Camera Nazionale Buyer della Moda , Giovanni Raspini, Presidente Argenterie Giovanni Raspini, Laura Inghirami, founder Donna Jewel e Sergio Petronilli, Logis 3D.

Modererà gli interventi Marco Randellini, Segretario Generale delle Camera di Commercio Arezzo-Siena.

Al termine dell’incontro la premiazione dei vincitori delle borse di studio per la partecipazione al “Master in Storia, Design e Marketing del gioiello” e la visita agli stand della fiera da parte dei giovani studenti e dei professori partecipanti all’incontro.