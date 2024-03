“Le Emozioni di un Mondo racchiuso”: il Rotary Mugello per le disabilità intellettive

Vicchio, 22 marzo 2024 – Una serata-service dedicata alle disabilità intellettive e all’autismo, è quanto promuove il Rotary Club Mugello il prossimo 5 aprile alle 20 nel Teatro Giotto di Vicchio evento, con lo spettacolo “Le Emozioni di un Mondo racchiuso”. Patrocinato dall’amministrazione di Vicchio e dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello - in collaborazione con CORE onlus -, l’evento si aprirà alle 20 con i saluti rotariani del Presidente Pasquale Petrone. Il testimone passerà alle autorità istituzionali del Comune di Vicchio, dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, al presidente di CORE onlus Fabrizio Bandini e al presidente della Società della Salute Mugello Marco Brintazzoli. A seguire la presentazione delle Associazioni del Mugello e della Toscana che operano nel contesto delle disabilità intellettive e dell’autismo.

Interverrà Marco Bertelli, già presidente della Sezione Psichiatria della Disabilità Intellettiva dell’Organizzazione Mondiale di Psichiatria (WPA-SPID) - nonché attuale presidente dell’Associazione Europea per la Salute Mentale nelle Disabilità Intellettive (EAMHID) e della Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo (SIDiN). Alla parte scientifica seguirà quella artistico-cinematografica, insieme a Filippo Zoi e Alessandro Salaorni, rispettivamente attore protagonista e produttore del pluripremiato docufilm “I mille cancelli di Filippo”, che ad oggi ha ottenuto ben 61 vittorie quale “Miglior documentario” nei prestigiosi Film Festival internazionali, dall’India agli Stati Uniti d’America, dal Brasile al Sudafrica, dalla fine del 2022 ad oggi. Alle 21 la proiezione del docufilm, con chiusura musicale ed esecuzione dal vivo della colonna sonora, scritta dal Maestro Carlo Chiarotti, eseguita da Sabrina Malavolti Landi al clarinetto e da Sara Pavani al pianoforte. Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza.

Caterina Ceccuti