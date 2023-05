Lavoro, operaio, autista e ingegnere: le professioni più richieste in Toscana

Firenze, 10 maggio 2023 - Operaio, autista, ingegnere, impiegato, promoter: ecco le figure più richieste in Toscana secondo l’indagine svolta da AnnunciLavoro360.com, che ha pubblicato le ultime statistiche sul mercato del lavoro in Italia, evidenziando le province e città migliori e peggiori per trovare lavoro nel Paese.

La Toscana, con 44.119 annunci (in crescita del 15% rispetto allo scorso anno) è tra le 5 migliori regioni per il maggior numero di opportunità lavorative proposte insieme a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio.

Se andiamo a vedere nello specifico, vediamo che a Firenze si ricercano general manager, ma anche badanti e colf. Ancora, direttori di hotel, cuochi e barman. A Grosseto, invece, animatori per la stagione estiva, aiuto cuochi, banconieri per gelaterie. A Siena? Insegnanti per ripetizioni, muratori per l’edilizia acrobatica e banconieri per la stagione estiva.

Tra le cinque migliori province in termini di offerte di lavoro non troviamo però nessuna realtà toscana, dato che ai primi posti si piazzano Roma, Torino, Verona, Treviso e Vicenza. In questi casi si cercano soprattutto ingegneri, contabili, impiegati e lavoratori nel settore della ristorazione.

L’indagine ha cercato di capire anche quali sono le migliori aziende in termini di offerte di lavoro. Eccole: Adecco Italia Spa e Randstad Italia Spa in testa alla classifica, seguite da Ripetizioni.it, ManpowerGroup e Manpower Italia srl.

Quanto alle tipologie di contratto più cercate, il part-time è al primo posto con il 26% degli annunci, seguito dal tempo determinato, il tempo pieno, la consulenza e il tirocinio. Per quanto riguarda i titoli di studio più richiesti, il diploma di maturità è il più richiesto, seguito dalla laurea, il master, la scuola dell'obbligo e il dottorato.