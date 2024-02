Lavori sulla variante alla SR 71 Umbro Casentinese nel Comune di Cortona, traffico deviato da lunedì

Arezzo, 9 febbraio 2024 – La Provincia di Arezzo informa che per lavori sulla variante alla SR 71 Umbro Casentinese nel Comune di Cortona, e precisamente - da sud dell'abitato di Camucia fino alla svincolo con la Perugia - Bettolle in loc. Pietraia - a partire da lunedì 12 febbraio 2024, il traffico veicolare che transita sulla SP 33 Riccio Barullo, sarà deviato sulle strade complanari di servizio. Il tratto interessato dalla deviazione è dal km 1+400 al km 2+900 della SP 33. L’interruzione permetterà la demolizione dell'attuale ponte sul torre Mucchia, e l'inizio delle lavorazioni per la costruzione del rilevato stradale e del nuovo ponte che collegherà la variante.