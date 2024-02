Lavori stradali e Historic Rally: cambiano sosta e circolazione

Arezzo, 23 febbraio 2024 – Da lunedì 26 febbraio fino a martedì 19 marzo in orario 8,30 – 17,30 scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Palazzo del Pero nel tratto che va dall’intersezione con la S.S. 73 al circolo culturale ricreativo Valcerfone, dalla farmacia per una lunghezza di 10 metri e dal civico 30/B per una lunghezza di 10 metri. In alcuni tratti della S.S. 73 privi di numerazione potrà rendersi necessario analogo senso unico alternato che dovrà comunque essere preceduto dall’apposizione 48 ore prima di idonea segnaletica.

Dureranno ancora tutta la prossima settimana i lavori stradali che comportano il divieto di utilizzo del marciapiede di via Alessandro Manzoni dal civico 2 per una lunghezza di 4 metri tra le 8,30 e le 17,30. In via Tripoli è invece vietata la sosta dal civico 1/A per una lunghezza di 6 metri e il corrispondente tratto di carreggiata registra un restringimento.

Da giovedì 29 febbraio la città è interessata dal passaggio dei veicoli storici del quattordicesimo Historic rally delle vallate aretine. Dalle 12 della suddetta giornata alle 12 di sabato 2 marzo una porzione dell’area antistante il palazzetto dello sport delimitata dalla relativa segnaletica verrà interdetta alla sosta. Dalle 14 alle 24 di sabato 2 marzo sono previsti i divieti di transito e di sosta in via Roma e nel tratto di via Crispi compreso tra via Roma e via Margaritone. La corsia preferenziale di via Crispi e di via Roma è vietata anche ai veicoli che vi transitano di solito. Dalle 17 alle 24 sempre di sabato sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tratto di corso Italia compreso tra via Spinello e via Roma e in piazza San Jacopo mentre dalle 18 dalla zona della stazione non si potrà svoltare su via Guido Monaco. Dalle 9 alle 19 di sabato 2 marzo i divieti di transito e sosta con rimozione saranno anche a Palazzo del Pero nell’area normalmente utilizzata per il mercato rionale che si svolge la seconda domenica di ogni mese.