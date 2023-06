Lavori stradali, al via i cantieri in programma a luglio

Arezzo, 30 giugno 2023 – Lavori stradali in programma a luglio

I lavori stradali previsti a partire dal nuovo mese riguardano innanzitutto viale dei Carabinieri dove da sabato 1 a lunedì 31 luglio prosegue la chiusura al transito dello svincolo in direzione Casentino per chi proviene da viale Gaetano Salvemini, con la possibilità di fare inversione a U alla rotonda del sottopasso Baldaccio e sfruttare la viabilità interna al cantiere per proseguire verso la vallata. Orario: 24 ore su 24.

Fino a lunedì 3 luglio scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in località Scopeto dal civico 17 per una lunghezza di 30 metri cono orario 8,30 – 17,30.

Da lunedì 3 a mercoledì 5 luglio sono previsti il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il divieto di sosta con rimozione in via Francesco Severi nel tratto che va dal civico 29/3 al civico 56 in orario 8,30 – 17,30.

Da lunedì 3 a giovedì 6 luglio dalle 8,30 alle 17,30 ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e divieto di sosta con rimozione in via Monsignor Angelo Tafi dal civico 3/A al civico 4, in via Occhini dal civico 9 al civico 15, in via dell’Orciolaia dal civico 1 al civico 4/A.

Da lunedì 3 a venerdì 7 luglio dalle 8,30 alle 17,30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il divieto di sosta con rimozione sono in via 10 Dicembre 1948 dal civico 23 al civico 29/B, in via della Cella dal civico 2/A al civico 8 e in via Giordano Bruno dal civico 20 al civico 24. Sempre in questi giorni ma tra le 8,30 e le 18,30 è previsto il divieto per i pedoni di utilizzare il tratto di marciapiede nella zona industriale di Rigutino Ovest che va dal civico 217 per una lunghezza complessiva di 15 metri mentre nell’adiacente carreggiata sono previsti un restringimento e il divieto di sosta con rimozione.

Da lunedì 3 a sabato 8 luglio dalle 8,30 alle 17,30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso scatta in via di Castelsecco dall’entrata allo stadio di atletica per una lunghezza di 15 metri.

Da lunedì 3 a giovedì 13 luglio dalle 8,30 alle 17,30 scattano il divieto di sosta con rimozione in via Giacomo Puccini dal civico 164 alla cabina Enel posizionata dopo il civico 122 e il divieto di utilizzare la pista ciclabile di via Piero Calamandrei in un tratto di 20 metri tra il semaforo che incrocia via Chiari e il sottopasso del raccordo autostradale e vari tratti di marciapiede in via Calamandrei, via Chiari e via Morse. Attenzione al restringimento della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori in tutte le strade suddette.

Da lunedì 10 luglio in orario 8,30 – 17,30 ancora lavori di scavo comporteranno fino a martedì 11 il divieto di utilizzare il marciapiede posto nella strada A della zona industriale di San Zeno nel tratto che va dal civico 80/A al civico 22, il divieto di sosta con rimozione e il restringimento dell’adiacente carreggiata.

Il riassetto idraulico del Valtina e del Vingone al Bagnoro comporterà ancora da lunedì 10 luglio a giovedì 10 agosto, 24 ore su 24, la chiusura al transito veicolare della strada comunale della Sella nel tratto che va dal civico 15 al civico 16.