Arezzo, 12 giugno 2025 – Stati Generali Commercialisti 2025, Tiezzi: "Bene l'attenzione del mondo politico, ma restano le divisioni interne alla categoria per la proposta di modifica del D.lgs 139/2005 presentata al Governo".

Il presidente dell'Ordine aretino evidenzia anche le difficoltà nel rapporto con gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni confermate anche dal presidente nazionale.