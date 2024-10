Arezzo, 12 ottobre 2024 – Lavori per la sistemazione della viabilità in area Baldaccio

Modifiche al transito e alla sosta

Via Baldaccio d’Anghiari, via Alessandro Dal Borro, viale Luigi Cittadini e viale dei Carabinieri, le strade interessate nei prossimi giorni dai lavori di sistemazione della viabilità sullo snodo viario Baldaccio che comporteranno l’istituzione della chiusura temporanea al transito e del divieto di sosta.

Questo il dettaglio degli interventi:

- dalle ore 08:30 alle ore 19:00 di lunedì 14 ottobre, è istituita la temporanea chiusura al transito, in ambedue le direzioni, in viale dei Carabinieri, nel tratto che va dalla nuova rotatoria di via Baldaccio d’Anghiari all’intersezione con via Carlo Alberto dalla Chiesa. Nello stesso giorno e negli stessi orari, i veicoli provenienti da via Baldaccio d’Anghiari con direttrice viale dei Carabinieri, dovranno svoltare su via Monte Falco, percorrere via Carlo Alberto dalla Chiesa e quindi immettersi su viale dei Carabinieri; i veicoli provenienti da viale dei Carabinieri con direttrice via Baldaccio d’Anghiari, dovranno svoltare su via Carlo Alberto dalla Chiesa, percorrere via Monte Falco e quindi immettersi su via Baldaccio d’Anghiari; gli autobus diretti al deposito potranno proseguire fino all’ingresso su viale dei Carabinieri; è istituita la temporanea istituzione dell’inversione di senso di circolazione della corsia di ricircolo che collega viale dei Carabinieri→centro città a Viale dei Carabinieri→uscita città al fine di permettere l’uscita degli autobus dal proprio deposito.

- Dalle ore 08:30 alle ore 19:00 di martedì 15 ottobre, è istituita la temporanea chiusura al transito, in ambedue le direzioni, del nuovo ramo del sottopassaggio che collega la rotatoria di via Baldaccio d’Anghiari a via Alessandro dal Borro, nel tratto che va dalla nuova rotatoria al fronte del civico n. 5 di via Alessandro dal Borro.

- Da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre è istituita la temporanea chiusura al transito della nuova rotatoria di via Baldaccio d’Anghiari, con orario dalle ore 21:00 alle ore 06.00 del giorno successivo, con obbligo del ripristino del regolare transito in piena sicurezza dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del giorno successivo. Negli stessi giorni e nei medesimi orari via Baldaccio d’Anghiari, lato nuova rotatoria, diventa strada senza uscita e i veicoli che la percorrono, ad eccezione di quelli diretti al parcheggio multi-piano Baldaccio, dovranno obbligatoriamente svoltare su via Monte Falco; viale dei Carabinieri, lato nuova rotatoria, diventa strada senza uscita e i veicoli che la percorrono, ad eccezione degli autobus diretti al proprio deposito, dovranno obbligatoriamente svoltare su via Carlo Alberto dalla Chiesa; via Alessandro dal Borro, i veicolo che percorrono tale strada dovranno obbligatoriamente proseguire su via Luigi Cittadini.

- Da lunedì 21 a martedì giorno 22 ottobre è temporaneamente istituita la chiusura al transito del tratto che va dal civico n. 5 di via Alessandro dal Borro al civico n. 39/1 di via Luigi Cittadini, con orario dalle ore 08:30 alle ore 19:00, con obbligo del ripristino del regolare transito in piena sicurezza dalle ore 19:00 alle ore 08:30 del giorno successivo e nei giorni festivi. Negli stessi giorni e nei medesimi orari, i veicoli che percorrono via Alessandro dal Borro dovranno obbligatoriamente svoltare in direzione della nuova rotatoria e potranno, uscendo sul “vecchio tunnel”, proseguire su Via Luigi Cittadini.