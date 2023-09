L’Asp trasformata per un giorno nel ‘Lido Masaccio’

Arezzo, 7 settembre 2023 – Giornata particolare per gli ospiti dell’Azienda pubblica di servizi alla persona gestita da cooperativa sociale elleuno: hanno rivissuto le bellissime emozioni che solo il mare può regalare

Chi lo ha detto che a San Giovanni Valdarno non c’è il mare? Perché l’Asp Masaccio, gestita da cooperativa sociale elleuno, si è trasformata per un giorno nel ‘Lido Masaccio’ e dunque tutti gli ospiti si sono così improvvisamente ritrovati a… mare.

E così ecco per magia il piazzale dell’Azienda pubblica di servizi alla persona diventare una grande spiaggia, tra sabbia e conchiglie, ombrelloni, pesciolini e un’area bimbi, con gli operatori vestiti da bagnini indossando magliette con la classica scritta ‘Salvataggio’: tutti insieme gli ospiti del Masaccio, con i propri parenti, con le volontarie delle associazioni e con le autorità locali (tra cui il sindaco Valentina Vada) hanno trascorso una giornata in totale relax, tra un ricco aperitivo e musica dal vivo che hanno accompagnato balli al ritmo, ovviamente, dell’estate.

Un’occasione, questa, per salutare l’estate in modo speciale e per far vivere agli anziani del Masaccio le emozioni di una giornata al mare. Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna…