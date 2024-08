L’aretina Saima Meccanica ai campionati del mondo delle professioni

Arezzo, 1 agosto 2024 – Un’azienda aretina sarà protagonista alla WorldSkills Competition, il più grande evento al mondo dedicato alle capacità professionali. La manifestazione, a cadenza biennale, è in programma da martedì 10 a domenica 15 settembre a Lione e vedrà la partecipazione anche di Saima Meccanica che è stata selezionata per progettare e realizzare le cabine che verranno utilizzate nella gara di verniciatura e decorazione delle auto. Con oltre 250.000 visitatori attesi, la WorldSkills Competition è il secondo più partecipato evento organizzato in Francia nel 2024 alle spalle delle sole Olimpiadi e vedrà la presenza di oltre 1.400 concorrenti di 70 Paesi che si sfideranno in 59 diverse categorie professionali, dunque l’attività e la produzione dell’azienda di Indicatore godranno di una prestigiosa vetrina di livello internazionale.

Saima Meccanica, fondata nel 1977, è tra i riferimenti mondiali per la produzione di cabine di verniciatura per automobili, treni, aerei, navi e oggetti industriali, con elevati standard di qualità e sicurezza che sono abbinati a una spiccata capacità di personalizzazione a seconda delle specifiche esigenze in termini di dimensioni e funzionalità. Queste caratteristiche sono risultate decisive nell’affidamento della realizzazione dei dodici impianti dove si svolgeranno tutti gli incontri dei campionati del mondo, con le diverse nazionali che gareggeranno per effettuare la miglior verniciatura di alcune componenti di carrozzeria e per meritare così il titolo iridato. Le cabine, progettate su misura per la manifestazione, saranno assemblate dai tecnici di Saima Meccanica direttamente a Lione e saranno poi utilizzate anche per l’edizione del 2026 della WorldSkills Competition a Shangai. «La WorldSkills Competition - commenta Vincenzo Scoscini, direttore di Saima Meccanica, - vedrà confrontarsi giovani professionisti di tutti i continenti nelle nostre cabine per conquistare il titolo mondiale: siamo orgogliosi di porre le nostre professionalità al servizio di una manifestazione tanto importante e tanto seguita».