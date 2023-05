L’aretina Maria Claudia Sanarelli del gruppo Mely’s entra nel Consiglio Generale di Confindustria nazionale

Arezzo, 23 maggio 2023 – Traguardo di grande rilievo nazionale per l’imprenditoria aretina Maria Claudia Sanarelli. Operation Manager di Mely’s Maglieria e impegnata anche nel Gruppo Florence, è stata infatti eletta come uno dei 5 rappresentanti dei Giovani Imprenditori che faranno parte del Consiglio Generale di Confindustria per il prossimo biennio.

“Sono emozionata - ha affermato - dopo questo importante riconoscimento, ed estremamente onorata di poter ricoprire un incarico così prestigioso”.

“Ringrazio - ha continuato Maria Claudia Sanarelli - i vicepresidenti nazionali Eleonora Anselmi e Francesco Fumagalli per aver sostenuto la mia candidatura, il presidente regionale Stefano Luccisano e tutta Confindustria Toscana per il supporto e l’affetto che mi hanno dimostrato in questo percorso”.

“Abbiamo una grande squadra – ha spiegato - e mi impegnerò al massimo per portare avanti le idee e le istanze dei Giovani Imprenditori su temi fondanti e necessari per accompagnare la crescita del Paese e del movimento confindustriale.”

Sanarelli frequenta Confindustria dal 2018 e dal 2021 è vicepresidente delegata al Nazionale: “Partecipare agli incontri nazionali - conclude - aiuta a conoscere meglio il contesto dove operiamo, potersi confrontare con altri imprenditori è una formazione che non si può trovare in nessun altro format e la condivisione di ideali e valori rafforza l’operato quotidiano che riportiamo in azienda. In generale ritengo che Confindustria mi renda un’imprenditrice migliore”.

Maria Claudia Sanarelli è nata ad Arezzo il 06/03/1986 e fin da bambina ha “giocato a nascondino tra le rocche di filo dell’azienda di famiglia ed ha respirato in casa l’aria imprenditoriale”.

Nel 2017 è entrata in azienda come Responsabile di Produzione e nel tempo ha assunto il ruolo di Operation Manager per gestire la crescita ed i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni, con il raddoppio del fatturato in 5 anni, il ricambio generazionale delle maestranze, la digitalizzazione, ecc. Nel 2020 Mely’s ha fondato, insieme ad altre due aziende, il Gruppo Florence, un progetto industriale con capitale finanziario per essere non solo produttori ma partner a 360 gradi dei clienti.