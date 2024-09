L’Amministrazione di Civitella partecipa a Terra Madre Salone del Gusto 2024

Arezzo, 21 settembre 2024 – Il Comune di Civitella in Val di Chiana parteciperà a Terra Madre Salone del Gusto 2024 - organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Italian Trade Agency - in programma a Torino, Parco Dora, dal 26 al 30 settembre.

La 15esima edizione della più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti e alle politiche alimentari pone l’accento sulla necessità di una nuova relazione con la natura, attraverso il cibo, l’elemento più potente che ci riconduce alla terra, scegliendo come claim We Are Nature.

“Questo percorso – spiega la Fiduciaria della Condotta Slow Food Valdichiana, Ginetta Menchetti – è il frutto delle riflessioni che Slow Food ha avviato e condiviso a livello italiano e internazionale con la rete di soci, produttori, istituzioni, realtà della società civile e partner in quasi 40 anni di storia dell’associazione e in 20 anni di Terra Madre”.

Ed è proprio la rete di Slow Food nei 5 continenti ad avere progressivamente fatto crescere l’evento, animando ogni nuova edizione di idee e contenuti, attraverso il ruolo da protagonisti dei leader del movimento della chiocciola e dei loro straordinari progetti.

L’edizione 2022 ha visto oltre 350 mila passaggi che per cinque giorni hanno animato l’evento ed è stato il luogo in cui si è fatta politica alimentare, economica, climatica e sociale.

Ad accogliere le persone in visita alla manifestazione i 3 mila delegati da 120 Paesi e gli oltre 600 espositori del Mercato italiano e internazionale. Tra questi sono circa 180 i Presìdi Slow Food che partecipano dall’Italia e dall’estero, un terzo in più rispetto a due anni fa.

L’Amministrazione comunale di Civitella, per questa occasione, così come per la partecipazione a Cheese nel settembre scorso, si è fatta carico di uno spazio espositivo di 9 metri quadrati in cui potrà valorizzare i prodotti tradizionali, la cultura e la gastronomia del territorio, raccontandone le peculiarità e portando degli esempi virtuosi.

Tre le aziende del territorio partecipanti a Terra Madre: i Fratelli Pierozzi, BioDea di Francesco Barbagli e Fattoria di Bucena con formaggio e prodotti biologici per l’agricoltura.

“Il Comune di Civitella – spiegano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore all’Agricoltura Ivano Capacci – ha ritenuto opportuno partecipare all’evento accogliendo la proposta presentata da Slow Food, in quanto la manifestazione rappresenta non solo una vetrina nazionale e internazionale per promuovere e valorizzare i nostri produttori e le loro eccellenze ma anche una opportunità di attrattiva turistica per il nostro territorio. Per Civitella, come Cittaslow, la promozione dei prodotti tipici legati al territorio e alle tradizioni è infatti uno degli impegni sostanziali per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.