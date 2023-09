“La venditrice di menta”, la nuova silloge poetica dell’autrice Lucrezia Lombardo

ARezzo, 26 settembre 2023 – È uscita pochi giorni fa, l’ultima silloge poetica dell’autrice aretina Lucrezia Lombardo. La raccolta, dal titolo La venditrice di menta, è composta da un’ottantia di testi ed è stata pubblicata dall’editore romano Progetto Cultura, che vanta una storia pluriennale nella curatela dei testi poetici di alcuni dei maggiori autori del panorama italiano contemporaneo. I componimenti hanno per protagonista l’infanzia, concepita come dimensione irrecuperabile e sede di una purezza ormai smarrita. Le sensazioni dense e nostalgiche si alternano, così, alla riflessione sulla caducità della condizione umana, simile in tutto e per tutto alle nuvole del cielo, che corrono veloci e le cui tracce si perdono, infine, nel blu. Nella silloge è altresì presente la consapevolezza dell’impossibilità storica di raccontare le vicende dei piccoli uomini -i più saggi, a parere dell’autrice- depositari di quell’ultimo baluardo di umanità, che l’attuale corso degli eventi pare voler cancellare. Lo scorrere del tempo è dunque uno dei motivi ricorrenti dell’intera raccolta, in cui i ritmi della natura e quelli dell’uomo paiono destinati a scontrarsi e a non potersi armonizzare, nella misura in cui l’esistenza umana si approssima alla vita della minuscola e indifesa formica, sovrastata, inevitabilmente, da un’immensità inafferrabile e imprevedibile. L’essenza dell’uomo resta, perciò, un mistero indecifrabile e la verità si mostra a sprazzi, come intuizione non razionalizzabile e che proprio il linguaggio mistico della poesia sembra poter cogliere. Seppur protesa costantemente nel futuro -orizzonte dell’aspirazione umana, del sogno e del desiderio- la silloge vuole soffermarsi su di un passato interiore, bacino di memorie e lezioni, che si fa poi storico, nella misura in cui, solo nella memoria viva di ciò che è stato, si dà l’autentica possibilità di costruire qualcosa di nuovo e duraturo, in grado di sostenere il peso del dolore e di sopravvivere al bacio di morte del nichilismo. Lombardo è un’autrice con una ventina di pubblicazioni alle spalle, che spaziano dalla narrativa, alla saggistica, sino alla poesia, ha pubblicato testi ed inediti su alcune delle maggiori riviste letterarie italiane e collabora con Atelier Poesia e La Bibliothéque Italienne, oltre a gestire il blog ColtivarCultura per il quotidiano ArezzoNotizie. Negli anni, l’autrice ha ottenuto importanti premi e riconoscimenti, tra questi, il titolo di Finalista al Contropremio Carver, il premio della critica al San Domenichino, quello di finalista al Montale Fuori di Casa e il Premio Lunezia autori di testo.

La raccolta verrà presentata il prossimo 2 dicembre, alle ore 17.30, presso La Feltrinelli Point di Arezzo, in Via Garibaldi 107.