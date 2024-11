Arezzo, 25 novembre 2024 – “La sanità in Casentino: confronto aperto con l’assessore regionale Simone Bezzini”

Mercoledì 27 novembre ore 18 Centro Civico del Corsalone (Chiusi della Verna)

Mercoledì 27 novembre, alle ore 18:00, presso la Sala Riunioni del Centro Civico del Corsalone, nel Comune di Chiusi della Verna, si terrà un importante incontro pubblico dal titolo "La sanità in Casentino". Promossa dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico della Regione Toscana, in particolare dai consiglieri Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, l’iniziativa mira a fare il punto sulla situazione della sanità ospedaliera e territoriale nel Casentino, evidenziandone i punti di forza e le criticità.

All’incontro parteciperà l’assessore alla Salute della Regione Toscana, Simone Bezzini, e saranno presenti anche professionisti e operatori sanitari della vallata, chiamati a contribuire con le loro esperienze e osservazioni dirette. L’obiettivo è avviare un percorso di confronto costruttivo, ascoltando le istanze del territorio per tutelare e potenziare la sanità pubblica.

In un contesto di crescenti difficoltà per il sistema sanitario la Regione Toscana si conferma in prima linea nella difesa della sanità pubblica e universale. Il Gruppo Consiliare PD intende portare avanti un dialogo continuo con i cittadini e i professionisti, al fine di garantire servizi sanitari efficienti e rispondere alle esigenze delle comunità locali. La partecipazione è aperta a tutti. Un’occasione preziosa per ribadire che la salute è un diritto fondamentale, da salvaguardare con il contributo e l’impegno di tutti.