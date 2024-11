La ruota panoramica è arrivata al Prato, nascono i nuovi villaggi

Arezzo, 7 nnovembre 2024 – E' arrivata ieri la ruota panoramica, la pista di ghiaccio è già al suo posto e in piazza Grande procede spedito l’allestimento del villaggio tirolese più grande d’Italia. Mancano 9 giorni all’apertura della Città di Natale e le principali attrazioni della rassegna voluta da Fondazione Arezzo Intour e Comune in collaborazione con Confcommercio stanno prendendo forma. Al Prato prosegue l’imponente allestimento di luci e istallazioni del nuovo «Bosco delle emozioni». Tra le novità, l’aumento per numero e aree interessate dei cerbiatti luminosi, già posizionati sull’erba. Al lavoro accanto ai tecnici del montaggio, anche i giardinieri. Il dispiegamento di forze è enorme e direttamente proporzionato agli arrivi da record attesi.

Nella grande area verde del Prato, è praticamente a punto il posizionamento di una delle istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia: oltre 640mila luci led su 8mila metri quadrati del giardino storico. Tra le novità più attese la «Piazzetta della Gratitudine», nella rotonda a lato dell’ingresso della Fortezza, uno spazio di luce che si spalanca nel bosco del «Prato» offrendo ai visitatori la possibilità di esprimere le emozioni in maniera interattiva. Nel «Bosco delle Emozioni» tornano poi la pista del ghiaccio, già montata all’ombra del Duomo e la ruota panoramica inserita da ieri tra le casette di legno de «Il mercato delle arti» con tante proposte di artigianato e artigianato artistico perfette per chi cerca un dono esclusivo. In fermento anche i preparativi per rendere magica la Fortezza Medicea.

Qui gli spazi architettonici si vestono di luci per accogliere la «Casa di Babbo Natale» (attrazione prevista fino al 24 dicembre e quest’anno compresa nel biglietto di ingresso in Fortezza) e il «Villaggio degli Elfi», attrazione che resterà fino al 6 gennaio. Intanto in Piazza Grande procede l’allestimento del villaggio tirolese e le baite del gusto, qui fino al 29 dicembre. Stessa data nel Palazzo di Fraternita che ospita la «Brick House», già in costruzione. La casa della Lego porta in città 40 opere d’arte in stile, grandi installazioni, mosaici. Non solo, nelll’Atrio d’onore del Palazzo della Provincia sono allestiti laboratori per bambini dedicati agli amatissimi mattoncini colorati.

Nel Chiostro della Biblioteca in via dei Pileati, dal 5 al 29 dicembre ci sarà la mostra mercato «Artigiani di Natale» con l’eccellenza dell’artigianato locale. Ma negli ultimi due fine settimana di novembre Arezzo accoglie anche la novità di quest’anno Eurochocolate e le sue specialità. Che dal 5 dicembre saliranno in piazza del Comune per la grande festa.