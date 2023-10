La Polizia ci mette il cuore

Arezzo, 12 ottobre 2023 – L’iniziativa della Questura di Arezzo, in occasione del Worl Heart Day ha l’obiettivo di diffondere nella popolazione - a partire dai propri appartenenti - l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari.

La Polizia di Stato si fa testimone del messaggio promulgato dalla World Heart Federation e fatto proprio dal Ministero della Salute “Use ️ know ️” – “Usa il ️ conosci il ️”, focalizzandosi sulla necessità che ogni individuo conosca il proprio cuore e sappia come comportarsi per contrastare efficacemente le malattie cardiovascolari, l’80% delle quali sono prevenibili.

In un’ottica di empowerment, è con la conoscenza che si possono operare scelte consapevoli per prendersi cura di sé e migliorare la propria salute.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Questura di Arezzo tramite il proprio Ufficio Sanitario in mutua collaborazione con il Centro Sanitario SAPRA che ha messo a disposizione l’unità mobile attrezzata ed il personale sanitario.

L’attività preventiva è stata rivolta alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, che operano negli Uffici della Polizia di Stato di Arezzo e provincia ed ha visto coinvolti, attraverso l’esecuzione di esami strumentali e visite di screening, 200 dipendenti dei 260 totali.

"L’attività di prevenzione cardiologica posta in essere nei confronti del nostro personale ha riscosso grande successo tra i dipendenti della Questura di Arezzo e degli Uffici della Polizia di Stato della provincia – ha dichiarato il Questore Maria Luisa Di Lorenzo – il fatto che l’ottanta per cento dei nostri dipendenti si è sottoposto ai controlli volontariamente è motivo di grande soddisfazione, poiché significa che le nostre donne e i nostri uomini tengono alla propria salute.”

“Il Gruppo SAPRA è da sempre in prima linea nel settore della prevenzione, per la tutela della salute. E’ stato un piacere ed un’onore essere stati coinvolti in questa iniziativa, che ci auguriamo possa ripetersi in futuro – ha affermato l’amministratore delegato del Centro Sanitario SAPRA Gabriele Tenti – sottolineando l’importanza dello screening diagnostico cardiovascolare che permette di prevenire alcune delle patologie più comuni”.