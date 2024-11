“La parola alle imprese: innovazione e capacità di rispondere alle aspettative dei giovani”: appuntamento a Sansepolcro

Arezzo, 14 novembre 2024 – Giovedì 28 novembre la Biblioteca comunale di Sansepolcro ospiterà il secondo appuntamento del ciclo “Aziende, giovani e lavoro: prospettive di vallata”, progetto curato da Fondazione Progetto Valtiberina con il sostegno di UniCredit. Dopo la giornata di orientamento del 20 settembre scorso, con la partecipazione degli studenti degli istituti secondari di secondo grado, il percorso di valorizzazione delle opportunità di lavoro locali prosegue con l’evento “La parola alle imprese: innovazione e capacità di rispondere alle aspettative dei giovani”.

Dopo i saluti istituzionali, il professor Pierluigi Sacco terrà una lectio magistralis sul tema “Innovazione, competitività e sostenibilità in un mondo post pandemico”; interverrà quindi il dottor Maurizio Cicioni, partner di KPMG SpA, con una relazione dal titolo “La Sostenibilità come fattore di innovazione e vantaggio competitivo per le imprese”.

Verranno poi presentati i risultati del questionario somministrato agli studenti dopo l’appuntamento di settembre, che costituiranno la base per la tavola rotonda “Come le aziende possono rispondere alle nuove esigenze del mercato e dei giovani”: moderata dal giornalista Andrea Chioini, vedrà la partecipazione di Massimo Mercati (Aboca SpA), Andrea Burchi (UniCredit), Marta Cristofani (Tamagnini Impianti Srl) e Francesca Nocentini (Kemon SpA).

“Con questo nuovo appuntamento prosegue il progetto finalizzato a favorire l’incontro fra i giovani e le realtà lavorative dell’Alta Valle del Tevere umbra e toscana, portato avanti anche tramite il format Job Hunters curato dalla redazione di TTV.it”, dichiara il presidente di Fondazione Progetto Valtiberina David Gori. “Con il prezioso sostegno di UniCredit, da un lato ci impegniamo a dimostrare come questo territorio possa offrire importanti percorsi professionali, dall’altro ci poniamo l’obiettivo di socializzare le esperienze attraverso cui le aziende cercano di rappresentare un target ideale per i giovani talenti”.

“Rendere le aziende del territorio più innovative, competitive e attrattive per le nuove generazioni non è solo una necessità economica, è un’opportunità per costruire un futuro migliore e più sostenibile”, afferma Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit. “Un percorso di crescita che ci vede al fianco delle imprese su più fronti. Come partner finanziario, certo, ma anche come interlocutore e facilitatore di un dialogo costruttivo che parte da un obiettivo preciso e condiviso: preservare e implementare il potenziale produttivo locale e con esso il benessere economico e sociale della comunità. Il nostro supporto e la nostra partecipazione all’iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina ne è un esempio. Ed è in linea con il nostro impegno a supporto del tessuto imprenditoriale e la nostra attenzione ai temi della formazione e delle competenze come base per il progresso delle nostre comunità”