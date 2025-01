Arezzo, 13 luglio 2024 – “La notizia dello sblocco della situazione e dell’intenzione di completare l’intero tracciato della E78 Grosseto-Fano non può che essere accolta positivamente, tanto più che giunge dopo un periodo di silenzio e di stallo che è stato solo apparente, perché dietro le quinte il commissario straordinario dell’Anas, Massimo Simonini, ha lavorato sodo”. Questa la premessa con la quale Livio Sassolini, presidente CNA Valtiberina, passa poi al punto chiave della vicenda. “Permettetemi di dire, però – prosegue - che noi siamo come San Tommaso: se non vediamo, non crediamo. D’altronde, quella della superstrada dei “Due Mari” è una storia iniziata oltre 60 anni fa e non ancora arrivata all’epilogo. Siamo d’accordo con la realizzazione delle gallerie che attenueranno l’impatto della quattro corsie sul nostro territorio e adesso speriamo che le osservazioni in proposito, da presentare di qui a inizio settembre, abbiano una finalità costruttiva – e non ostruzionistica o strumentale – da parte di tutti i soggetti coinvolti, che hanno senza dubbio diritto di esprimere una propria posizione e anche di difendere i propri diritti”.

Un aspetto diventa più che mai prioritario per il presidente Sassolini: le tempistiche. “Al di là dei vari passaggi burocratici che si renderanno necessari – afferma – prima dell’assegnazione degli appalti ritengo opportuna una scrupolosa valutazione delle ditte assegnatarie, per scongiurare l’eventualità di imprevisti che ritardino la realizzazione o di blocchi che durino a lungo a causa dell’insolvenza delle imprese. I tempi sono fin troppo stretti, anche perché abbiamo accumulato decenni e decenni di ritardi”.

Il presidente CNA Valtiberina chiude con un ultimo consiglio rivolto a chi avrà il compito di seguire l’iter operativo dei progetti: “Auspico una maggiore attenzione e trasparenza a livello di comunicazione sullo stato dei lavori e sul loro andamento”.