La morte di Colaninno, le reazioni. “Per sempre grati”

Firenze, 19 agosto 2023 – In tanti, dopo la notizia della morte del presidente e amministratore delegato della Piaggio, Roberto Colaninno, stanno manifestando il loro cordoglio.

“Ci lascia Roberto Colaninno Presidente e Ad della Piaggio. Un illuminato imprenditore che mancherà non solo alla sua famiglia ma anche ai tanti che ne hanno conosciuto le indiscusse capacità di visione e leadership. Saremo sempre grati per il rilancio che ha dato ad una storica azienda con salde radici in Toscana. Che la terra gli sia lieve". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"Roberto Colaninno ci ha lasciato. È stato un grande industriale e un grande uomo: un italiano che si era fatto da solo, apprezzato nel mondo per la sua intelligenza e la sua serietà. Un abbraccio ai figli e alla moglie, che tanto lo hanno amato e che tanto da lui sono stati amati". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.