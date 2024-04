Interventi di adeguamento per migliorare la viabilità urbana a Terranuova

Arezzo, 9 aprile 2024 – È stata appena pubblicata la procedura di gara che porterà all’assegnazione dei lavori per migliorare la viabilità urbana. Si tratta di tre importanti interventi: uno previsto su Via Paperina in prossimità della rotatoria, uno nell’intersezione via Vittorio Veneto/ via Bigazzi/ via f.lli Kennedy ed uno in via Vittorio Veneto, da via Giorgio La Pira a via Aldo Moro.

“L’obiettivo primario di questi interventi – ha detto il Sindaco di Terranuova, Sergio Chienni – è il miglioramento della sicurezza e della funzionalità per il traffico veicolare e pedonale. L’investimento complessivo per le tre opere è di circa un milione di euro, già finanziato”.

Intervento di allargamento di Via Paperina con la realizzazione di nuovi marciapiedi

“Il progetto di adeguamento – ha proseguito il Sindaco - prevede l’allargamento della carreggiata a 6 metri per tutta la lunghezza dalla rotatoria fino all’intersezione di via Rino Bigi e con la sua prosecuzione in Via I Strada Poggilupi. Per tutto il tratto la carreggiata sarà affiancata da un marciapiede largo un metro e mezzo”.

A partire dal limite est del lotto dell’edificio, il marciapiede proseguirà come percorso interno all’area a verde, con una larghezza costante di 2 metri, fino a raggiungere via Zamboni e predisporre, sul bordo della stessa, un attraversamento pedonale.

È inoltre prevista la nuova asfaltatura con tappetino di usura per la porzione di strada oggetto di intervento (dall’intersezione con Via Rino Bigi all’intersezione con la rotatoria di Paperina).

Intervento di miglioramento funzionale dell’intersezione tra via Vittorio Veneto / via Bigazzi/ via f.lli Kennedy

“L’obbiettivo primario di questo intervento – ha detto il Sindaco - è il miglioramento della sicurezza non solo per il traffico veicolare, ma anche per i pedoni. Il progetto si sviluppa attorno ad un’area verde di forma quadrata, ai cui lati si snoda la viabilità”.

Tale area sarà delimitata a monte dal prolungamento di Via Bachelet fino all’intersezione con Via Berlinguer ed a valle da Via Vittorio Veneto. L’intervento inoltre prevede la revisione e il miglioramento della viabilità esistente attraverso l’inserimento di due strade di penetrazione che da Via Veneto intercettano Via Bachelet ed a loro volta delimitano a sx e dx l’area verde che fa da baricentro del progetto di riqualificazione dell’intera intersezione.

Su Via Vittorio Veneto, per migliorare la fruibilità e la sicurezza della viabilità, è prevista l’installazione di un sistema semaforico di regolamentazione del traffico.

Il progetto inoltre trasla a monte la zona di sosta esistente dei mezzi ingombranti in modo da allontanarla dalle abitazioni limitrofe.

Inoltre la porzione di via Gino Fabbri compresa tra “Il Lupo” e Via Berlinguer diviene senza sfondo e quindi con traffico veicolare limitato ai soli residenti. Sulla stessa è previsto un parcheggio pubblico per 25 posti auto.

Per le abitazioni prospicenti Via Vittorio Veneto in corrispondenza dell’intersezione con Via Kennedy sarà realizzato un percorso pedonale protetto.

Nell’area è prevista l’implementazione del sistema di illuminazione pubblica.

Tale importante progetto si attesta in continuità con i lavori in corso di realizzazione dei percorsi pedonali su Via Veneto /Via Bachelet/Via Moro.

Interventi su via Vittorio Veneto, da via Giorgio La Pira a via Aldo Moro

“Nel tratto di via V. Veneto compreso fra via La Pira e via A. Moro – ha concluso il Sindaco - è presente una fascia di terreno incolto larga poco meno di cinque metri. Qui è prevista la realizzazione di un marciapiede largo un metro e mezzo in continuità con quelli esistenti, pavimentato e adeguatamente regolato per il drenaggio delle acque piovane”.