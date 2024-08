Arezzo, 10 agosto 2024 – Installati i nuovi macchinari Rx negli ospedali di Bibbiena e la Fratta

Sono stati acquistati dall'Asl Toscana sud est con i fondi Pnrr "Next Generation EU"

Negli ospedali del Casentino e di Cortona sono attive le nuove macchine diagnostiche Rx acquistate dall’Asl Toscana sud est con i fondi Pnrr "Next Generation EU" per garantire all’utenza prestazioni con apparecchiature all’avanguardia e di ultima generazione. I macchinari sono in dotazione alle Unità operative semplici di Radiologia dell’ospedale di Bibbiena, diretta dal dottor Tommaso Lombardi e dell’ospedale la Fratta di Cortona, diretta dalla dott.ssa Conforta Badii e dopo le necessarie operazioni di collaudo sono entrati in funzione, sostituendo le apparecchiature precedenti.

I due macchinari telecomandati di diagnostica radiologica sono stati progettati per fornire la massima flessibilità per tutti i tipi di sale radiologiche ed esami diagnostici, garantiscono un flusso di lavoro semplificato e automatico e producono una qualità di immagini superiore in caso di sottoesposizioni.

Per poter concludere i progetti sono stati necessari complessivamente circa 470mila euro di fondi Pnrr per finanziare la fornitura delle apparecchiature, la progettazione e per i lavori di adeguamento locali dei due ospedali.

Nei locali della Radiologia dell’ospedale di Bibbiena sono, inoltre, terminati i lavori di adeguamento alla normativa antincendio necessari per dotare la struttura dei più elevati standard di sicurezza.

“Grazie alle risorse Pnrr – sottolinea la dott.ssa Barbara Innocenti, direttrice PO Aretino, Casentino, Valtiberina e Valdichiana Aretina - sono stati rinnovati i macchinari di diagnostica Rx, strumenti tecnologicamente più avanzati e moderni. Ringrazio il personale tutto per il lavoro svolto e per aver permesso questo importante risultato”.