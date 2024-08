”Inno alla vita” di Scatragli ai giardini di Marciano della Chiana in memoria di Saverio

Arezzo, 5 agosto 2024 – Si è svolta l'emozionante cerimonia di inaugurazione del monumento "Inno alla Vita", opera d'arte realizzata dall'artista Enzo Scatragli. Commissionata dai familiari di Saverio Caporali, un giovane della comunità prematuramente scomparso, l'opera si erge nei giardini di Marciano della Chiana come simbolo di ricordo e speranza.

Il sindaco di Marciano, Maria De Palma, affiancata dai membri dell'amministrazione comunale, alla presenza dei genitori di Saverio, mamma Mirella Rossi e babbo Paolo Caporali, ha presieduto il taglio del nastro. La cerimonia ha visto la partecipazione di un folto pubblico, raccolto per rendere omaggio a Saverio e per ammirare il capolavoro di Scatragli. L'atmosfera si è riempita di momenti di profonda commozione, testimonianza del forte legame che unisce la comunità.

E’ stato l'artista Enzo Scatragli, conosciuto per la sua capacità di infondere vita e sentimento nelle sue opere, già protagonista di una mostra di grande successo alla Rocca di Marciano, a descrivere quello che viene ritenuto, a ragione, un autentico capolavoro: "L’opera raffigura due corpi che si sfiorano, al centro una farfalla testimonia un’esistenza troppo presto interrotta. “Inno alla Vita” rappresenta non solo un omaggio a Saverio, ma anche un messaggio di speranza e rinascita per tutti coloro che attraversano momenti difficili. Vuole essere anche un’esortazione a vivere la vita nei suoi valori più semplici ed essenziali, concetto ben espresso dalle parole di Saverio scolpite nella targa."

Il sindaco Maria De Palma, a nome dell'amministrazione comunale di Marciano della Chiana, ha ringraziato Scatragli e tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia, dimostrando ancora una volta la forza e la coesione della comunità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia Caporali per aver donato alla città un'opera di così grande valore emotivo e artistico.

“Un’opera straordinaria del Maestro Scatragli, che va ad arricchire il patrimonio artistico di Marciano della Chiana – ha detto il sindaco di Maria De Palma – donata alla nostra comunità dalla famiglia Caporali in ricordo di Saverio, giovane prematuramente scomparso. Voglio esprimere profonda gratitudine all’artista, che con la sua sensibilità è stato capace di interpretare magistralmente profondi sentimenti condivisi. Uno speciale ringraziamento alla famiglia, che con questa donazione a imperitura memoria testimonia l’importanza del ricordo, dell’esempio e del forte legame col nostro paese”.

La giornata commemorativa è stata ulteriormente arricchita da un concerto serale, tenutosi sempre ai giardini di Marciano della Chiana, che ha visto l'esibizione della “MC Band”. La musica, in sintonia con l'atmosfera della giornata, ha offerto un momento di condivisione e riflessione, concludendo la serata in modo armonioso e toccante.

