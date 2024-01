Informativa su Tpl: "Una circolare urbana e 3 linee per Subbiano”

Arezzo, 5 gennaio 2024 – Una circolare urbana da Subbiano a Castelnuovo, un trasporto pubblico con unico titolo di viaggio tra Subbiano e Capolona, un trasporto pubblico integrato tra cittadini e utenza scolastica, due linee che toccano tutte le frazioni e località , queste le importanti novità del trasporto pubblico locale del Comune di Subbiano partito in questo 2024 e presentato ai cittadini in una pubblica assemblea insieme a Tiemme che ne è il gestore .

“Si tratta di una riorganizzazione del servizio attraverso un nuovo gestore partita dal primo gennaio, così come ci eravamo prefissati “ha commentato il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini” abbiamo riorganizzato il servizio grazie al lavoro certosino che è stato fatto dall'ufficio scuola e sociale insieme a Tiemme, ottimizzando linee, orari anche con il trasporto scolastico “ha continuato il Sindaco Mattesini” quindi dall’8 gennaio, giorno di ritorno a scuola, ci saranno nuovi mezzi ma sempre nel rispetto degli orari senza creare disagi agli studenti.”

E’ un servizio, quello del trasporto pubblico, che per l’assegnazione con un bando pubblico ha visto insieme Comune di Subbiano e Comune di Capolona, per cui , con la gestione Tiemme con lo stesso titolo di viaggio i cittadini possono spostarsi su tutti e due i territori “Quindi anche i ragazzi che sono già in possesso di un abbonamento per il trasporto scolastico possono utilizzare anche le linee pomeridiane per raggiungere i luoghi di sport piuttosto che altre destinazioni” afferma il Sindaco Ilaria Mattesini” con l’ufficio, l’assessore Dominga Guerri, che ha seguito tutto l’iter, e il gestore, si è cercato di ottimizzare le varie linee integrandole”

“Da quando la Regione ha deciso di abbandonare le linee cosiddette deboli del trasporto , tra cui anche le nostre, abbiamo l'onere e l'onore di dovere gestire quello che è il trasporto pubblico integrato al trasporto scolastico” commenta l’assessore Dominga Guerri” noi avevamo già cominciato l'anno scorso ad aprire le porte al trasporto scolastico rendendo quindi i pullman utilizzabili non soltanto dai ragazzi che andavano a scuola ma anche da tutti gli utenti aventi appunto un titolo di viaggio, così che avevamo già fatto un passo come Amministrazione , adesso l'integrazione si completa “ continua l’ assessore Dominga Guerri” tutto il territorio di Subbiano è coperto con tutte le frazioni . Oltre ad un titolo di viaggio che consente di spostarsi tra Subbiano e Capolona, l’altra grande novità è una circolare urbana , la cosiddetta Linea Bianca , che collega Subbiano a Castelnuovo , unendo poli commerciali e transitando per il centro del paese, quindi con collegamenti anche ai servizi essenziali “ Dominga Guerri commenta ancora” una circolare urbana interna che mancava perché comunque i collegamenti attivi prima erano maggiormente quelli gli scolastici, quelli che dalle frazioni si scendeva per andare a scuola o per andare al treno, invece ora sarà un servizio a disposizione sia per i cittadini più grandi ma anche per i più giovani che vorranno spostarsi per lo sport, per lo studio, per un momento di svago con gli amici in piena autonomia con l'abbonamento scolastico e quindi col biglietto in tasca”

Il Sindaco Ilaria Mattesini ha poi puntualizzato che “gli accompagnatori negli orari dei servizi scolastici sono garantiti, certo sono obbligatori per la scuola dell'infanzia, ma il comune di Subbiano li garantisce anche per la scuola primaria e quella secondaria , grazie alla convenzione con Auser”.

Le linee effettuate sono

ROSSA: Subbiano – Vogognano – Calbenzano – Poggio d’Acona – Santa Mama

VERDE: Maestà di Agnano – Terra Nera di Sotto – Falciano – Palbena – Subbiano

GIALLA: Chiaveretto – Cà di Buffa – Chiassa Superiore –Ponte alla Chiassa – Borgo a Giovi – la Pazienza – Castelnuovo – Subbiano-

BIANCA: Circolare abitato di Subbiano

I biglietti possono essere acquistati presso le seguenti rivendite:

BAR TABACCHERIA ROMANI DI HUANG CUNDA: Via Marconi, 2 – 52010 Capolona

CARTOLERIA EDICOLA INNOCENTI MASSIMO: Via Roma, 94/96 – 52010 Subbiano

TABACCHERIA PAFFETTI: Via Roma, 13 – 52010 Subbiano

BIGLIETTERIA STAZIONE DI SUBBIANO: Viale della stazione, Int. stazione TFT – 52010 Subbiano

BAR ALTER EGO DI TINTI MONICA: Località Ponte alla Chiassa, 317 – 52100 Arezzo

TICKET POINT – BIGLIETTERIA AZIENDALE TIEMME : Via Piero della Francesca, 1 – 52100 Arezzo