Information Technology, nasce il sindacato di imprese del settore

ARezzo, 6 marzo 2024 – Nasce in Confcommercio il sindacato che rappresenta i titolari delle attività del settore tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) nelle province di Firenze e Arezzo. A guidarlo per il primo mandato quinquennale sarà Lorenzo Lippi, 48 anni, Ceo e guida della Sinaptic SRL di Pontassieve (Fi).

Un ''Business Evangelist'' che dal 1999 progetta, crea e

porta al successo agenzie nel settore del marketing e

della comunicazione. Accanto a lui il vicepresidente

Enrico Batti, titolare dell'agenzia Playpixel di Sinalunga (Si) e i consiglieri Michele Barbagli, Massimiliano Miglio, Alessio Miliani, Alessandro Nencioni e Alberto Tofani. ''Dai software gestionali alla sicurezza informatica, dalla

gestione dei dati alla presenza in rete fino all'Intelligenza Artificiale, il settore ICT svolge un ruolo cruciale nell'innovazione tecnologica e nell'evoluzione delle imprese e della società, perché contribuisce a migliorare l'efficienza operativa, la comunicazione e la qualità della vita'', sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, ''per questo era importante che all'interno della Confcommercio avesse una propria specifica rappresentanza''. ''L'obiettivo principale del nostro gruppo è quello di istituire un solido network di professionisti Ict con workshop e tavole rotonde,

al fine di scambiarci esperienze e buone pratiche -

dichiara il neopresidente Lorenzo Lippi - Il networking

mirerà a consolidare la cultura digitale tra gli

imprenditori, enfatizzando l'importanza dell'innovazione

tecnologica per la competitività nel mercato globale. Ma non solo: organizzeremo eventi locali, come fiere del

settore e seminari, per sensibilizzare le imprese

sull'importanza di un approccio strategico al marketing

digitale e all'adozione di nuove tecnologie. Attraverso

questi eventi, promuoveremo l'uso consapevole e efficace degli strumenti digitali per lo sviluppo del business''.