Incidente Jovanotti, il messaggio ai fan: “L’intervento è andato bene. Siete il mio antidolorifico”

Firenze, 17 luglio 2023 – “L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magnifico. Grazie!”, con questo messaggio scritto sui profili social Lorenzo Cherubini rassicura i fan. L’operazione dopo il brutto incidente in bicicletta che gli ha procurato la rottura della clavicola e del femore è riuscita e ora si apre un nuovo capitolo. Certamente il cantautore di origini toscane punta a rimettersi in piedi al più presto. Lo ha affermato già guardando con fiducia al futuro nonostante il forte dolore e il percorso di riabilitazione che lo aspetta.

L’incidente è avvenuto quando Jovanotti era in vacanza con la moglie ospite da alcuni amici a Santo Domingo. Era in bicicletta quando, a causa di un dissuasore di velocità, è caduto. “Un dolore fortissimo, ma sono vivo” sono state le prime parole che ha usato il cantante nel raccontare via social la brutta avventura.

Migliaia i messaggi arrivati dai fan preoccupati e ai quali Cherubini non fa mancare notizie sul suo stato di salute, ringraziandoli puntualmente per l’affetto: “E’ un antidolorifico magnifico”, scrive anche nell’ultimo messaggio postato.