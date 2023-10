Camion carico di plastica in fiamme, chiuso tratto della A12. Traffico nel caos

Luni (La Spezia), 9 ottobre 2023 – Traffico in tilt questa mattina sulla autostrada A12: un camion carico di imballaggi in plastica pressata ha preso fuoco all’altezza di Luni. Paurosa la colonna di fumo nerissimo che si poteva vedere anche da molto lontano, forte l’acre odore della plastica bruciata. Mentre sul posto accorrevano i vigili del fuoco e la polizia stradale, il tratto della A12 è stato chiuso da Carrara a Sarzana in direzione di Genova, con una coda che ha raggiunto i dieci chilometri a partire già dallo svincolo Versilia.