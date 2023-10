Tir contromano sull’A12. Folle notte in autostrada con diretta sui social

Una trama di un film o uno scherzo. Sono forse le due ipotesi fatte dagli automobilisti fermi nel mezzo dell’autostrada vedendo a capo del “blocco” Mauro Casciari ex inviato televisivo delle Iene e tra qualche settimana spalla di Fiorello nella trasmissione ‘Viva Rai 2’. Invece l’attore e conduttore, che ha pubblicato un video sul web, è stato il primo adessere fermato dalla pattuglia della polizia stradale di Brugnato che ha evitato, a lui come a tanti viaggiatori del sabato sera in autostrada, di ritrovarsi faccia a faccia con un Tir in arrivo contromano dalla Versilia. Non era dunque un set cinematografico ma una disavventura reale che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non fosse scattato l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito che hanno scampato il peggio. Il mezzo è stato fermato all’area attrezzata di Luni, proprio di fronte alla passererella che conduce all’area archeologica, subito dopo Carrara, mentre a nord del Tir, entrato prima di Viareggio imboccando la A12 in senso contrario, è scattato il blocco del traffico all’ingresso dell’area di servizio Magra Ovest di Santo Stefano.

Lampeggianti, torce, mezzi della polizia stradale di Brugnato e un furgone di Salt di traverso hanno creato un muro di contenimento all’eventuale arrivo del camion per evitare che si schiantasse contro la colonna dei mezzi fermi. Nel frattempo anche ai caselli di Sarzana e Carrara è stato bloccato l’ingresso. Per fortuna verso le 22.30 il grosso mezzo guidato da un autista ucraino, classe 1972, è stato finalmente bloccato. L’uomo è stato visitato dai militi della Pubblica Assistenza di Vezzano poi preso in consegna dagli agenti della Polstrada di Viareggio che, insieme ai colleghi di Brugnato, hanno predisposto il piano di emergenza coordinati dai rispettivi Coa di Genova e Firenze.

Come sia potuto accadere lo spiegherà l’autista una volta ristabilitosi. Di certo l’uomo a bordo di una motrice immatricolata in Polonia, ha sganciato il carico all’area di servizio di Versilia e poi ha proseguito sbagliando direzione e salendo verso Spezia tenendo la sua "ipotetica" corsia di destra. Gli automobilisti in transito lo hanno sfiorato e hanno lanciato a più riprese l’allarme alla polizia stradale che a tempo di record ha bloccato il transito a Santo Stefano Magra mentre i colleghi di Viareggio si sono lanciati all’inseguimento del camion. L’autista è stato sottoposto all’alcol test risultato positivo ed è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e per il mezzo fermo amministrativo di 3 mesi.

Massimo Merluzzi