Tragico viaggio in autostrada: due morti e un ferito gravissimo lungo l’A1

Barberino di Mugello (Firenze), 9 dicembre 2024 – Una serata drammatica, quella dell’8 dicembre, per gli automobilisti che ieri sera, poco dopo le 21 si sono trovati a transitare lungo l’autostrada A1, nel tratto fiorentino, all’altezza di Calenzano in direzione Bologna, dove in seguito all’incidente tra un furgone e due auto, sono morti due uomini. Una scena agghiacciante che ha bloccato fino a tarda notte il traffico autostradale.

I vigili del fuoco di Barberino del Mugello hanno lavorato ore per liberare dagli abitacoli le due persone decedute e una terza persona in condizioni gravissime. Cinque le altre persone rimaste ferite, in modo lieve. Il tratto autostradale fra Calenzano e il bivio con la variante di valico è stato riaperto poco prima delle 2. Sul posto il personale medico del 118, che ha constatato il decesso dei due uomini, la polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.