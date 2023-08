Incendio all’Elba, dopo il fuoco la conta dei danni. Campeggi e case evacuati

Rio nell’Elba (Livorno), 22 agosto 2023 – E’ sotto controllo l’incendio che ha fatto piombare l’isola d’Elba nella paura nella serata di lunedì 21 agosto. Il rogo è proseguito per tutta la notte.

I danni dell'incendio il giorno dopo. In basso a sinistra squadre dell'antincendio

Ma grazie a decine di operatori dei vigili del fuoco, delle squadre antincendio boschivo e della Protezione Civile le fiamme sono state domate. All’alba di martedì si sono anche levati in volo due Canadair e due elicotteri che hanno contribuito in maniera decisa allo spegnimento.

Dopo l’emergenza, restano le ampie porzioni di macchia mediterranea andate in fumo, restano i danni alle abitazioni che sono state lambite dalle fiamme. Andate a fuoco anche alcuni mezzi che erano parcheggiati nelle campagne: auto e anche un Ape Piaggio. E si cerca adesso di capire le cause di questo rogo. Decine gli ettari andati in fumo.