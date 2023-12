ARezzo, 21 dicembre 2023 – Inaugurato il primo fontanello di San Giovanni Valdarno. È attivo da questa mattina in viale Giotto. Ad inaugurarlo sono intervenuti, tra gli altri, Valentina Vadi, sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno, e Alessandro Mugelli di Publiacqua.

Quello installato in viale Giotto è, come detto, il primo fontanello a servizio dei cittadini realizzato da Publiacqua.

Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, sono oggi installati 122 fontanelli che nel periodo dal 2017 al settembre 2023, pur con gli effetti della pandemia, hanno erogato 229 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 152 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 48 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti.

"Siamo soddisfatti di essere riusciti ad istallare un fontanello nuovo nel quartiere Oltrarno - afferma Valentina Vadi, sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno - A questo seguirà, nel 2024, l’istallazione, sempre con Publiacqua, di un nuovo fontanello anche nel quartiere Bani nella stessa ubicazione di quello precedente non più utilizzabile da tempo. Siamo partiti da questi due quartieri perché sono quelli in cui i fontanelli precedenti lavoravano di più ma siamo intenzionati a non fermarci a due, ma ad ottenere che anche il centro storico e il Ponte alle Forche ne siano dotati. Crediamo molto in questo servizio che, a prezzo davvero contenuto, consente ai cittadini di limitare l’uso della plastica ed avere acqua potabile buona per gli usi alimentari e domestici. Ringrazio Publiacqua perché questa collaborazione consente al Comune di abbattere molto i costi di realizzazione ed istallazione, ed andare, in questo modo, incontro ai bisogni dei cittadini".

“Con questo primo fontanello sul territorio di San Giovanni Valdarno vogliamo invogliare ulteriormente i cittadini a utilizzare l’acqua pubblica, potabile e controllata, così da evitare l’utilizzo di bottiglie di plastica, nel pieno rispetto dell’ambiente – ha detto Nicola Perini, presidente di Publiacqua - Su questo tema Publiacqua è da sempre molto sensibile, e una corretta gestione della risorsa idrica fa parte di quel processo di transizione ecologica del quale la collettività, con il supporto delle aziende al suo servizio, deve essere un attore protagonista”.