Inaugurati i Murales nel Sottopasso della E45 nella frazione Trebbio

Arezzo, 1 luglio 2024 – Sono stati ufficialmente inaugurati i due splendidi murales dipinti sul sottopasso della E45, all'entrata della frazione Trebbio a Sansepolcro. Queste opere, dense di significato, sono il frutto della collaborazione tra il Comune di Sansepolcro, la Pro Loco del Trebbio e l'ANAS Compartimento di Firenze, e sono stati realizzati dal talentuoso artista Mattia Chus, che ha dato vita ad un progetto del rinomato artista Franco Alessandrini.

Le opere d'arte, che adornano il sottopasso, sono una testimonianza della storia della frazione e, con la loro bellezza e valore artistico, rappresentano un significativo arricchimento del paesaggio urbano del Trebbio. La bellezza e la qualità dei murales sono già state ampiamente riconosciute e apprezzate dai residenti e dai visitatori, confermando l'importanza di progetti artistici di questo calibro per la valorizzazione del territorio.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle numerose attività che la Pro Loco del Trebbio sta portando avanti per promuovere e valorizzare la frazione, rendendola sempre più attrattiva e vivibile in piena collaborazione con l’Amministrazione Comunale. I murales non solo abbelliscono l'area, ma rappresentano anche un punto di richiamo culturale e turistico, contribuendo a tramandare le tradizioni e la storia di questa piccola ma vivace realtà locale.

L'inaugurazione segna un importante traguardo per la comunità e per tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto. Un ringraziamento speciale va agli artisti Mattia Chus e Franco Alessandrini per il loro straordinario contributo, nonché a tutti i partner coinvolti per il loro impegno e supporto.