In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, Villa Gennaioli ad Anghiari si illuminerà di rosso

Arezzo, 13 giugno 2024 – In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno 2024 in tutto il mondo, Villa Gennaioli ad Anghiari si illuminerà di rosso, per ringraziare i donatori volontari e per richiamare l’attenzione della comunità sul tema delle donazioni.

“Ringrazio Frates Anghiari che oltre ad essere un gruppo di donatori molto numeroso, è anche particolarmente attivo e questo lo testimonia il numero in costante crescita dei donatori che ogni anno si associano salvando di fatto vite umane - ha dichiarato l’assessore Ilaria Lorenzini - nel periodo estivo, con l’aumento degli incidenti stradali, aumenta anche la necessità di donare sangue e questa è l’occasione di ricordarlo e di invitare tutti i cittadini a dare il proprio contributo. Grazie anche alla Banca di Anghiari e Stia per aver aderito all’iniziativa accettando di illuminare di rosso Villa Gennaioli, con lo scopo di sensibilizzare la comunità Anghiarese sul tema”.