In marcia per la pace da Sansepolcro ad Anghiari

Arezzo, 28 novembre 2023 – Una domenica dedicata alla pace. Una marcia da Sansepolcro ad Anghiari accompagnata da letture. Una camminata tra due luoghi simbolo delle atrocità della guerra: dal monumento ai caduti di tutte le guerre di Sansepolcro al campo di internamento di Renicci di Anghiari. Organizzatori Cgil, Anpi, Io scelgo Caprese, Mappamonti, Insieme possiamo e M5S: “la strada ci aiuterà ad affrontare simbolicamente le atrocità e la perdita umana che la guerra provoca. A Renicci approfitteremo della pausa pranzo per ascoltare la lettura di alcuni brani sulla guerra e sui suoi effetti”.

Il rientro a piedi è facoltativo. I partecipanti che non vorranno rientrare a piedi dovranno organizzare il ritorno con mezzi propri. L'iscrizione ha un costo di 10 euro (nulla i bambini sotto i 12 anni). Il ricavato sarà devoluto interamente ad Habibi, l’associazione che promuove la giustizia sociale e l’integrazione socio-economica soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili e svantaggiate e di coloro che hanno subito le conseguenze di conflitti.

Per info e prenotazioni inviare WhatsApp al 334 5047967 (Ginevra) oppure telefonare al 342 1597080 (Alessandro). La partenza è in programma per le ore 9.30 e l’arrivo è previsto per le ore 13.