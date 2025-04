Arezzo, 29 aprile 2025 – In arrivo la 71* edizione del Mercatino dei ragazzi del Calcit in zona Eden. L'appuntamento è per domenica 11 Maggio con la 71* edizione del Mercatino dei Ragazzi Calcit; iniziativa che dal 1978 si svolge nel centro di Arezzo coinvolgendo intere famiglie, con unico scopo rivolto a sostenere la Sanità Pubblica aretina. Lungo le vie Spinello, Niccolò Aretino e Guadagnoli fino all'edicola incrocio con via Crispi saranno dislocati circa 250 banchi gestiti da circa 500 ragazzi/ee loro familiari. «Presenti i partecipanti storici, le Scuole, i collaboratori Calcit, alcuni quartieri e tanti altri che ringraziamo fin da ora» dice Giancarlo Sassoli presidente del Calcit. La presentazione di questa edizione presso la Scuola primaria Gamurrini è anche l'occasione per ritirare 300 borse disegnate dai bambini/e dell' IC Cesalpino che insieme ad altre 500 disegnate dai bambini/e degli IC G.Vasari ed IC Margaritone saranno in offerta nel giorno del Mercatino. Il ricavato della giornata sarà destinato al servizio di cure domiciliari oncologiche - servizio SCUDO.