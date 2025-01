Imparare l’inglese? A Firenze i corsi sono al museo

Firenze, 2 ottobre 2021 - Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno il corso di inglese nei musei: in linea con le più aggiornate linee di apprendimento interdisciplinare e con la finalità di rendere sempre più diffusa e pervasiva la frequentazione della cultura, infatti, i Musei Civici Fiorentini e Mus.e – in collaborazione con Victoria De Blassie – propongono due cicli di dieci appuntamenti ciascuno (per bambini dai 6 ai 10 anni), per imparare l’inglese in un contesto eccezionale.

Il primo ciclo comincerà la mattina di sabato 16 ottobre e si concluderà sabato 18 dicembre 2021, per una durata di dieci incontri con sede nel Museo di Palazzo Vecchio. Gli appuntamenti si terranno nelle sale di Palazzo Vecchio e prenderanno il via proprio dai dipinti, dalle sculture e dalla storia del palazzo più importante della città, alternando itinerari tematici e laboratori d’arte: il ciclo permetterà così di rivivere le atmosfere della corte medicea e di confondersi tra i personaggi del passato, immaginando di essere principi e principesse ed esplorandone caratteri e abitudini. Il secondo ciclo comincerà invece la mattina di sabato 15 gennaio per terminare sabato 19 marzo 2022; il luogo di svolgimento sarà il Museo Novecento e anche in questo caso gli appuntamenti previsti sono dieci: qui le opere e le poetiche degli artisti più vicini a noi, ricche di stimoli e di contenuti, susciteranno la curiosità e la creatività dei partecipanti per un apprendimento della lingua assolutamente inedito e coinvolgente. I linguaggi e le tecniche delle arti del XX secolo, così ampie e originali, saranno il via per una serie di percorsi animati e di atelier creativi da giovani artisti.

L’interdisciplinarietà è la linea guida della proposta, offrendo l’opportunità di associare l’apprendimento della lingua inglese a un’esperienza unica, estetica e piacevole al tempo stesso. Dal punto di vista linguistico i corsi permetteranno ai partecipanti di esprimersi, acquisendo un vocabolario di base e le principali forme grammaticali, ma anche di migliorare la comprensione e la pronuncia della lingua; mentre dal punto di vista culturale i bambini avranno l’opportunità di assimilare i lineamenti della storia e dell’arte antica e recente in forma partecipata, grazie a percorsi animati e laboratori. Al termine di ogni ciclo sarà consegnato a ciascun bambino un attestato di partecipazione. Per definire un gruppo omogeneo e favorire un apprendimento efficace, le lezioni saranno distinte per fasce d’età: alle ore 10 potranno partecipare i bambini di 6 e 7 anni, mentre alle ore 11.30 i bambini dagli 8 ai 10 anni.

Maurizio Costanzo