Arezzo, 12 luglio 2023 – L'ensemble Suono Giallo e il Direttore artistico Theocharis Papatrechas, in collaborazione con il Centro Studi Musicali della Valtiberina, sono lieti di presentare la settima edizione de ilSuono Contemporary Music Week che avrà luogo dal 14 al 23 luglio 2023 a Sansepolcro presso la sede del Centro Studi Musicali della Valtiberina.

Il Suono Contemporary Music Week dedica un'intera settimana alla musica contemporanea (masterclass, concerti, seminari) con lo scopo di far conoscere le composizioni di giovani autori, italiani e stranieri, create per l'occasione, e per divulgare i linguaggi della musica contemporanea presso un pubblico più vasto rispetto a quello degli addetti ai lavori. Tra gli obiettivi principali che il Festival si prefigge c'è quello di garantire a giovani compositori emergenti uno spazio culturale in cui affinare la propria creatività artistica attraverso il confronto e lo scambio di idee. La masterclass prevede, infatti, lezioni singole con i compositori in residence, seminari di composizione, performance dei brani e, novità di quest'anno, masterclass strumentali tenute dai membri dell'Ensemble Suono Giallo.

Visto il successo delle passate edizioni, che hanno registrato la partecipazione di oltre 190 candidati provenienti da trenta paesi diversi, l'ottima critica che è stata riconosciuta ai concerti proposti e il buon riscontro di pubblico, siamo orgogliosi di presentare la settima edizione de ilSUONO Contemporary Music Week, che prevederà la partecipazione di due compositori in residence, Sivan Eldar e Carmine Emanuele Cella e tre compositori ospiti che presenteranno i loro lavori: Maurizio Azzan, Ann Cleare e Daniela Terranova.

Tutti i concerti si terranno presso l'Auditorium S. Chiara a Sansepolcro.

Il concerto di apertura, a cura di Ensemble Suono Giallo e degli studenti delle masterclass di strumento, sarà Domenica 16 Luglio alle ore 20.30. Il secondo concerto, Mercoledì 20 Luglio alle ore 20.30 vedrà ospite il WADI Ensemble dalla Sicilia.

Negli ultimi due appuntamenti di Sabato 22 Luglio e Domenica 23 Luglio – Auditorium S. Chiara, entrambi alle 18.30, l'Ensemble Suono Giallo eseguirà in prima assoluta i nuovi lavori dei partecipanti alla masterclass. Il primo concerto proporrà brani per strumenti ed elettronica, il secondo, composizioni per solo Ensemble.

Prosegue dunque con successo l'intento dell'Ensemble Suono Giallo e del Centro Studi Musicali della Valtiberina, di divulgare e promuovere la musica contemporanea con nuove commissioni, concerti e attività educative contribuendo a fare dell'Alta Valle del Tevere un polo di attrazione importante per la musica contemporanea.

Programma dettagliato

14-24 Luglio presso la sede del Centro Studi Musicali della Valtiberina:

Lezioni individuali degli studenti con i due compositori in residence

Masterclass di strumento (flauto, saxofono e contrabbasso)

Workshop di perfezionamento sulle nuovi composizioni degli iscritti con l'Ensemble Suono Giallo

16 Luglio, ore 20.30 presso l'Auditorium S. Chiara - Concerto di apertura

Studenti delle masterclass di strumento

Ensemble Suono Giallo: Andrea Biagini, Michele Bianchini, Simone Nocchi, Laura Mancini, Giacomo Piermatti

19 Luglio, ore 20.30 presso l'Auditorium S. Chiara

Concerto dell'Ensemble ospite, WADI Ensemble

22 Luglio, ore 18.30 presso l'Auditorium S. Chiara

Concerto con le prime esecuzioni assolute di 6 lavori degli studenti della masterclass per strumenti e musica elettronica dedicati all'Ensemble Suono Giallo.

Ensemble Suono Giallo: Andrea Biagini – flauti, Laura Mancini – percussioni, Michele Bianchini – Saxofoni, Simone Nocchi – pianoforte, Chiara Franceschini, violino - Giacomo Piermatti - contrabbasso

23 Luglio, ore 18.30 presso l'Auditorium S. Chiara

Concerto con le prime esecuzioni assolute di 6 lavori degli studenti della Masterclass dedicati all'Ensemble Suono Giallo.

Ensemble Suono Giallo: Andrea Biagini – flauti, Laura Mancini – percussioni, Michele Bianchini – Saxofoni, Simone Nocchi – pianoforte, Chiara Franceschini, violino - Giacomo Piermatti - contrabbasso