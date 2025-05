Arezzo, 26 maggio 2025 – Il SI ai 5 referendum: il 28 maggio assemblea a Capolona

Si avvicina la data, 8 e 9 giugno, dei 5 referendum e s’intensifica la campagna per il SI. Alle ore 21 di mercoledì 28 maggio, assemblea pubblica nel circolo della Pro Loco in via dei Tiratoi a Capolona. Per spiegare le ragioni del SI, interverranno Alessandro Tracchi, segretario provinciale della Cgil; Mauro Petruccioli, avvocato diritto del lavoro; Silvio Gavelli, segretario lega Spi Cgil Capolona-Subbiano; Iacopo Cerofolini, della segreteria provinciale Fiom Cgil e Stefano D’Amico, segretario del Pd di Capolona.